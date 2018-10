López (PSOE) acusa a Somos de hacer "campaña electoral" con la idea del grado de Deportes en la ciudad

Publicado 31/08/2018 13:42:44 CET

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha afirmado este viernes que no procede hacer "campaña electoral" con la idea del grado de Deportes en la ciudad.

Estas declaraciones se producen tras la intención de Somos Oviedo de reunirse con el rector de la Universidad, Santiago García Granda, para presentar la ciudad como sede para el grado en Deportes. López ha asegurado que desconocía esa reunión.

"Es un asunto que no es para ahora, creo que es una tontería gastar energías en una decisión que va a ser para después del mes de junio de 2019", ha criticado.

A juicio del regidor ovetense no procede hacer campaña electoral en estos momentos "y menos con asuntos que no son de competencia municipal" ya que la decisión última de dónde se desarrollará el grado en Deportes corresponde a la Universidad.

POLÉMICA CON LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

El alcalde de Oviedo, por otro lado, ha manifestado que respetará el acuerdo de Gobierno de 2015 y que no procederá ningún cambio de competencias entre las concejalías de Educación e Infraestructuras.

"Ahí no hay ningún cambio que realizar, sino resolver los problemas que van surgiendo en el camino, que en este caso son problemas debidos a procedimientos legales y técnicos y no a faltas de gestión de nadie del equipo de gobierno", ha insistido el regidor.

La polémica surgió estos días a raíz del retraso en las obras de la cubierta del colegio de Ventanielles. Así, la concejala de Educación, Mercedes González, mediante una providencia le solicitó al alcalde las competencias de Infraestructuras relativas a las obras de los colegios.

El alcalde recordó que González tiene "de palabra" delegada la responsabilidad de las obras en los colegios desde hace un año, "pero ahora que hay un problema en una obra la única forma que se le ocurre de defenderse ante las AMPAs es echarle la culpa a los otros".

Por su parte, Somos indicó que "no existe la delegación verbal" de competencias y que no es la responsable de obras. "La petición de Mercedes, lejos de confrontar, busca, con sentido común, la solución de un problema. Si no quieren o no pueden hacer las obras en los colegios que nos den las herramientas para hacerlo", sentenciaron.