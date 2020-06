Losa afirma que hubiera sido "una ilegalidad prohibir una manifestación el 8M en el marco normativo vigente"

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, durante la presentación de los nuevos vehículos policiales Toyota Prius Plus iZETA en el Cuartel del Cuerpo Nacional de Policía de Buenavista.

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha afirmado este martes que "hubiera sido una ilegalidad prohibir una manifestación el 8 de marzo en el marco normativo vigente" al no existir "una declaración formal sanitaria" que lo desaconsejase, "ni se había declarado ningún tipo de estado".

Losa ha realizado estas manifestaciones durante la presentación de los nuevos vehículos policiales Toyota Prius Plus iZETA en el Cuartel del Cuerpo Nacional de Policía de Buenavista. "Se hizo lo que correspondía en aquel momento en el marco legal que en aquel momento estaba vigente", insiste.

Ante la pregunta de si tuvo dudas a la hora de autorizar la manifestación del Día de la Mujer que se celebró este año en Oviedo, Losa ha respondido que "no puede tener nunca dudas a la hora de aplicar la Ley", aunque reconoce que en aquel momento "todos ya teníamos nuestro temores". Aún así, sostiene que "una cosa son las opiniones sanitarias y otra cosa son las declaraciones formales de situaciones sanitarias".

"En aquel momento, es verdad que se vivieron unos días de incertidumbre a la hora de determinar si se tomaban unas medidas que iban a suponer un parón en la vida de un país, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidía si estábamos ante una pandemia o no, pero en ese periodo intermedio se permitió el ejercicio de libertades civiles. No teníamos los conocimientos que tenemos ahora del alcance, de la gravedad y de la virulencia del virus", sostiene.

Losa ha dejado claro que las manifestaciones se comunican y la autoridad gubernativa no tiene competencia para prohibir una manifestación sino hay declarado un estado determinado, "que en ese caso no estaba declarado".

RESTRICCIONES EN FASE 3 Y SANCIONES

Por su parte, Losa ha compartido la decisión del Gobierno del Principado de modular las condiciones de la fase 3 del plan de 'desescalada' de las medidas restrictivas ante el COVID-19 en Asturias. En los ámbitos de hostelería y restauración, el Ejecutivo asturiano pide que se recomiende que no se fume para evitar contagios. La norma asturiana prohíbe además abrir discotecas.

"Me parecen bien porque venimos diciendo desde principio que el virus está ahí, dejó de actuar porque no encontraba en quien depositarse durante el confinamiento. Mientras que no haya vacuna estamos corriendo riesgos", afirma Losa.

A la pregunta sí la Policía debería de imponer más sanciones a las personas que no cumplan las normas de 'desescalada', Losa ha incidido en la imposibilidad de que cada persona tenga un agente a su espalda, "no se puede crear un estado policial", por lo que ha apelado a la responsabilidad individual. "De todas formas la Policía seguirá haciendo su trabajo porque el tema de las sanciones de alguna manera nos retrae", añade.