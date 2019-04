Losa recalca que no se puede engañar a la gente dando a entender que el Plan de Vías esta parado

Publicado 02/04/2019 14:47:34 CET

"El compromiso es que la firma es inminente", señala la delegada de Gobierno

GIJÓN, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha destacado este martes el compromiso de la Administración central de llevar a cabo la firma "inminente" del convenio del Plan de Vías, un proyecto que el Ejecutivo central "reimpulsó", según ella.

"No se puede dar a entender que es un tema parado cuando se sabe que no lo está", ha señalado, a lo que ha insistido, en declaraciones a los medios de comunicación, en que "no se puede engañar así a la gente porque se crea una mala idea y un malestar que no se corresponde con la realidad".

Losa, a este respecto, ha reiterado que en su visita a Gijón, en 2018, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya había expresado el compromiso "muy serio" sobre la finalización del proceso de tramitación de cara a la firma del convenio.

Eso sí, ha recalcado que todos los proyectos conllevan unas tramitaciones administrativas que exigen las leyes. Según ella, el convenio se va a firmar y el compromiso es la firma inminente, pero no se pueden saltar los trámites administrativos. Ha añadido, unido a ello, que el Plan de Vías es un proyecto "muy potente" que requiere un tiempo.

Respecto a los vecinos y algunos ediles encerrados en el salón de plenos del Ayuntamiento de Gijón hasta tener una fecha concreta de la firma del convenio, ha señalado que a ellos no les ha llegado ninguna petición, aunque siempre están dispuestos a recibir a cualquiera que lo solicite. Sí sabe que están hablando con la Consejería de Infraestructuras y con el Ministerio de Fomento, pero ha insistido en que no tiene constancia de que en Delegación de Gobierno se les haya pedido una reunión.