Lugones acoge este viernes un concierto de Jorge Sánchez y Eva Niño dedicado a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos (Dcha) junto a la directora de la Fundación Municipal de Cultura, Isabel González. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Polivalente Integrado de Lugones acogerá este viernes, 23 de octubre, a las 19.30 horas, el espectáculo 'Entre Silvio y Pablo te doy una canción', protagonizado por el cantautor cubano Jorge Sánchez y la violonchelista Eva Niño.

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos, ha presentado este martes la actuación, que propone un recorrido por las canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, dos de los grandes referentes de la Nueva Trova cubana.

El concierto combinará voz, guitarra y violonchelo en un formato íntimo, con un repertorio que incluirá algunas de las composiciones más conocidas de ambos artistas.

Cienfuegos ha destacado que la propuesta supone "una oportunidad para disfrutar de canciones que forman parte de la historia de la música y que siguen emocionando a distintas generaciones".

Las entradas tienen un precio general de 5 euros y una tarifa reducida de 3,75 euros para jóvenes, estudiantes y desempleados de entre 14 y 24 años. Pueden adquirirse a través de la plataforma municipal de venta de entradas, sieroentradas.siero.es.