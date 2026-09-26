Lugones sumará unas 400 viviendas libres y alrededor de 60 viviendas públicas

Javier Rodríguez y Ángel García - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez Morán, han visitado este sábado los terrenos de un ámbito urbanístico situado en la entrada sur de Lugones, junto a la avenida de Oviedo y la calle Puerto Pajares, en el que está prevista la construcción de unas 400 viviendas libres y alrededor de 60 viviendas públicas.

El ámbito cuenta con una superficie de en torno a 45.000 metros cuadrados y esta semana se ha iniciado la tramitación ambiental necesaria para avanzar en su desarrollo. Una vez completada la tramitación ambiental, está prevista la presentación del Estudio de Detalle, que definirá la distribución de los edificios dentro del ámbito, y del proyecto de urbanización.

La previsión es que en la segunda mitad de 2027 puedan iniciarse los trabajos de urbanización y comenzar posteriormente la tramitación de las licencias para la construcción de los distintos edificios.

El desarrollo supondrá también la ejecución de nuevos viales e incluirá zonas verdes, espacios libres, una zona de equipamiento y una zona comercial. Se trata de unos terrenos cuyo desarrollo quedó pendiente tras la crisis de 2007-2008 y que ahora retoman su tramitación. La propiedad mayoritaria dispone actualmente de alrededor del 84-85% de los terrenos.