Luis Fernández-Vega anima a los ovetenses a ponerse "las gafas de la felicidad" y disfrutar de San Mateo

El futbolista Santi Cazorla da el chupinazo que marca el inicio de las fiestas



OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El oftalmólogo Luis Fernández-Vega, encargado de protagonizar el pregón inaugural de San Mateo 2023 en Oviedo, ha animado este viernes a los ovetenses a ponerse "las gafas de la felicidad" y disfrutar de Oviedo y sus gentes durante las fiestas que hoy comienzan.

El director médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega ha pronunciado su pregón ante varios centenares de ovetenses que se han acercado hasta la Plaza de la Constitución para asistir al primer acto de las fiestas. Allí, ha pedido a los asistentes que se diviertan "al máximo con responsabilidad". "Pasadlo muy bien con mucha alegría, pues la alegría mejora la salud", ha dicho.

Durante su intervención, el oftalmólogo ha pedido a los asistentes que cerraran los ojos para evocar sus mejores recuerdos relacionados con la ciudad y sus fiestas. "Creo que pocas cosas hay en la vida más agradables que recordar los días felices de la infancia, aquel paso del tiempo tranquilo y seguro, los juegos interminables, las amistades verdaderas", ha dicho, recordando así los San Mateo de su infancia, con "globos, luces y música" y centrándose en lo que le sorprendía el Día de América en Asturias, con "vistosos trajes y movimientos de los grupos folklóricos, los gigantes y cabezudos, las engalanadas carrozas y los espectaculares 'haigas' de la época".

"Oviedo es para mi el escenario de la mayor parte de las mejores cosas que he vivido", ha reconocido, asegurando que estaba "asustado" ante el hecho de pronunciar el pregón. "Como intento ser un hombre de palabra no podía dar la espantada", ha bromeado, dudando que "nadie pueda aspirar a mayor honor que estar aquí para inaugurar este tiempo de fiesta local".

Fernández-Vega ha destacado que Oviedo es "una ciudad en la que la cultura es una referencia obligada", en la que la música ocupa "un lugar de privilegio", y en la que la actividad de la Fundación Princesa de Asturias "da una proyección de enorme trascendencia en los más variados ámbitos". También se ha referido a su Instituto Oftalmológico, que todos los años "atrae a miles de pacientes a nuestra ciudad".

"Sólo nos falta que nuestro Real Oviedo vuelva a recuperar la categoría de honor en la que estuvimos muchos años en otros tiempos. Se conseguirá pronto, no lo dudéis y entonces podremos gritar todos aún más fuerte ¡Hala Oviedo!", ha dicho.

El pregonero ha querido también "abrir los ojos" a los ovetenses hacia el futuro de "folixa y diversión". "La vista es la vida, y no hay como mirar lejos para valorar lo que más cerca tienes", ha señalado, después de asegurar que cada vez que está lejos de Oviedo "siempre" quiere volver a casa: "Allá donde me encuentre me gusta presumir, lo confieso, de mi ciudad. De lo bonita que es, de lo buena gente que somos los ovetenses y también de algo a lo que no siempre se le da el valor que creo que tiene: nuestra alegría de vivir, de lo arraigados que estamos a nuestro día a día, a las calles, las plazas, las casas, los monumentos, la luz, la lluvia".

Al finalizar el pregón, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha deseado a los ovetenses que disfruten de las fiestas "de la mejor ciudad del mundo". Tras escuchar el himno de Asturias a cargo de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, el futbolista Santi Cazorla -- que se ha incorporado recientemente al Real Oviedo-- ha lanzado el chupinazo tras el cual los ovetenses se han comenzado a desplazar a las zonas de celebración ubicadas en la ciudad.

LA PROGRAMACIÓN

El programa de las fiestas incluye actuaciones musicales en la Plaza de la Escandalera, como el de Ana Torroja este viernes y el Grupo Tequila el día 23, para los que se cortara la Calle Uría.

Por otro lado, en La Ería serán los conciertos de pago, con el festival 'Molan los 90', las actuaciones de Pimpinela, David Bisbal, Melendi, Vanesa Martín o Quevedo. Además, La Ería acogerá un concierto de Camela el día 22, que será gratuito previa retirada de entradas.

El desfile del Día de América se celebrará, como siempre, el día 19 y los fuegos artificiales serán en Montecerrao el día 20 a las 22.00 horas, un horario con el que el Ayuntamiento pretende facilitar la asistencia de todos los públicos.

Volviendo al apartado musical, el Paseo del Bombé acogerá las orquesta, con nombres como Tattoo, Assia, Waykas, Límite Asturias o Ideas. Además, en el Parque del Truébano estarán Paréntesis, Los Pichas, Waykas, DCano, Cayenna, Eureka, Fusión y Límite Asturias. Este espacio acogerá también la Romería de El Cristo, que el día 24 pondrá punto final a San Mateo.

Por otro lado, en La Corredoria actuará la Orquesta Panorama y la Plaza de Feijoo acogerá los conciertos de Alberto y García y el Concurso de Rock, mientras que el festival Otras Músicas será en la Plaza del Paraguas.

Actividades infantiles en el Campo de San Francisco, deportes, un tren festivo, un mercado de artesanía o las jornadas de teatro en el Filarmónica completarán una programación que también celebrará la Semana Europea de la Movilidad y que contará con un Día de la Seguridad Ciudadana. Todo ello acompañado de las casetas por el Antiguo y de barracas en Los Prados.