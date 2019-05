El maestro Brett Mitchell se estrena en el podio de la OSPA con el programa 'Lenguajes propios II'

Publicado 29/04/2019 18:57:31 CET

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias continuará su temporada de abono esta semana con el programa 'Lenguajes propios II', dirigido por el maestro Brett Mitchell, que se estrena en el podio de la OSPA para dirigirla en el Teatro Jovellanos de Gijón y en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. El programa cuenta con la participación de la violinista Akiko Suwanai y de doce alumnos del

Conservatorio Superior de Música 'Eduardo Martínez Torner'.

El programa incluye las siguientes obras: 'La novia vendida: obertura', 'Concierto para violín en re mayor, Op. 35' y 'Sinfonía nº 5 en mi menor, Op. 64'.

Akiko Suwanai es una violinista conocida de los seguidores de la OSPA, con la que ha tocado en varias ocasiones. Esta semana, la violinista más joven en ganar el Concurso Internacional Tchaikovsky regresa a Asturias para interpretar el Concierto para violín de Korngold, una obra para la que su autor reutilizó material de algunas de las películas para las que había trabajado en Hollywood, como Another Dawn (1937) o Anthony Adverse (1936) y The Prince and the Pauper (1937).

Directora artística del Festival Internacional de Música NIPPON, Suwanai ha sido galardonada con numerosos premios y su extensa discografía con Universal Music ha cosechado gran éxito de crítica. Akiko Suwanai toca un violín Stradivarius 'Delfín' de 1714, que perteneció a Jascha Heifetz, prestado por la Nippon Music Foundation.

Por su parte, Brett Mitchell (Seattle, 1979) es un director aclamado por ofrecer interpretaciones convincentes de programas innovadores y eclécticos. En 2016 fue nombrado cuarto director musical de la Sinfónica de Colorado. Como director de ópera ha dirigido una docena de producciones en el Moores Opera Center de Houston. En esta temporada, además de visitar la OSPA por primera vez, debuta en las temporadas de abono de sinfónicas como Minnesota, Dallas y Vancouver.

Desde la temporada 2016/2017, la OSPA incorpora en algunos de sus programas a alumnos del Conservatorio Superior de Música. El objetivo es que estos puedan desarrollar sus conocimientos en el entorno real que constituye una orquesta sinfónica.

Para el programa de esta semana, doce alumnos tocarán con la OSPA la Sinfonía nº5 de Chaikovski. Estos estudiantes tocarán en los atriles de cuerda y viento, junto a los profesores de la sinfónica asturiana. Son tres violines, un violonchelo, un oboe, una

flauta, un clarinete, un fagot, una trompa, un trombón, una trompeta y una tuba.

Las entradas de este programa ya están a la venta. En Gijón tienen un precio de 22, 19 y 17 euros y se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Jovellanos y en cajeros y web de Liberbank. Para el concierto de Oviedo, las entradas están a la venta en la taquilla del teatro Campoamor y en la página web de la orquesta (www.ospa.es), al precio de 22 y 19 euros. Las entradas para Gijón y Oviedo se podrán adquirir con un 15% de descuento una hora antes del concierto en las taquillas.