Mallada (PP) cree que Barbón "no ha estado a la altura" a la hora de negociar el presupuesto

OVIEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP, Teresa mallada, ha lamentado este martes que el presidente del Principado, Adrián Barbón, no haya estado a la altura a la hora de negociar los presupuestos a pesar de que según ha indicado, desde el PP han hecho "un ejercicio de responsabilidad teniendo en cuenta lo histórico de este momento".

"Hemos aplazado incluso la exigencia de realizar esfuerzos en materia fiscal para poder lograr un gran pacto presupuestario que diera soluciones reales a los, asturianos", ha indicado Mallada, que no obstante ha añadido que su formación continuará trabajando para mejorar las cuentas del Principado para el próximo año.

En este sentido la presidenta de los 'populares' ha anunciado que una vez que el borrador se presente en el Parlamento asturiano, "harán uso de todos los medios a su alcance para mejorarlo y hacerlo útil a los asturianos".

"No tiene sentido empeñarse en un pacto que no es posible. El PSOE ha dejado claro que no quiere pactar con el principal grupo de la oposición, ha echado por tierra la oportunidad de que Asturias contara con un Presupuesto estratégico más allá de una lista que recoge proyectos inconexos", ha manifestado la 'popular'.

Desde el PP se considera que Adrián Barbón ha buscado "excusas" desde el inicio de la legislatura para no alcanzar acuerdos con su partido y ha insistido en que desde el PP seguirán trabajando "para conseguir los Presupuestos que Asturias necesita".

Han advertido los 'populares' que compensar al tejido económico más débil, autónomos y micropymes con una importante caída en la facturación; mejorar la vida de la menguada clase media asturiana; mejorar la actividad económica; mejorar una sanidad desbordada; ayudar a los que ya se han quedado atrás y busca una educación en libertad y con los medios suficientes deben ser los objetivos prioritarios de las cuentas regionales.

Respecto a las necesidades del Fondo de Rescate, el diputado Pablo González, ha cuantificado en 378 millones de euros el montante que debería incluirse en los presupuestos de 2021 para compensar las pérdidas de 32.987 autónomos y pymes del sector de servicios, el más afectado por la pandemia del coronavirus.

González ha subrayado que todos los estudios económicos prevén una caída del 10,8 por ciento del PIB anual de Asturias, que se sitúa en 23.925 millones de euros, lo que supone una "agujero" de 2.594 millones de euros.