Mallada (PP) critica la "gestión antisocial" de Barbón (PSOE) y exige respaldo presupuestario para el tercer sector

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha criticado este miércoles la "gestión antisocial" del Gobierno de Adrián Barbón (PSOE) y ha exigido un Plan de Estabilidad Financiera para las entidades sociales asturianas que les permita desarrollar "con garantías" su labor. Mallada se ha referido a los "reiterados impagos" en este año por parte del Gobierno del Principado, que ha llegado a acumular una deuda de más de dos millones de euros.

Mallada ha hecho estas declaraciones antes de realizar esta mañana una visita al Centro de Educación Especial Ángel de la Guarda, en Latores (Oviedo), acompañada por la diputada Reyes Fernández Hurlé, junto al presidente de Aspace Asturias, José Manuel Álvarez, profesionales y familias de usuarios del centro cuya "labor social" es "fundamental", ha destacado la presidenta de los populares de Asturias, que ha recordado que hay 20.000 asturianos con algún tipo de discapacidad y miles de profesionales involucrados.

La dirigente asturiana ha recordado que familias y colectivos han tenido que llegar a salir recientemente a la calle para pedir auxilio a las puertas de la consejería de Derechos Sociales, en Oviedo, para "reclamar dignidad, respeto y justicia y recibir el dinero comprometido desde el Gobierno de Barbón".

Ha explicado que esos impagos "han dejado a las entidades en una situación muy difícil para realizar su labor". Según Mallada, esas entidades no pueden estar sometidas "a los vaivenes de un gobierno que paga o no paga en función de no sabemos muy bien qué".

Así, ha dicho que para evitar situaciones como esa el PP lleva pidiendo desde que empezó la legislatura un Plan de Estabilidad Financiera que permita a las entidades sociales asturianas desarrollar "con garantías" su labor.

Mallada ha vuelto a exigir hoy este Plan y ha urgido asimismo al Gobierno de Barbón a desarrollar de una vez la Ley de Acción Concertada, aprobada en 2019 a petición del sector pero que continúa sin desarrollarse.

Teresa Mallada ha lamentado que el Gobierno no apueste por la labor social que desarrollan las entidades sociales asturianas y ha dicho que "la sensibilidad social de Barbón es puro maquillaje".

"En tres años de Gobierno, ni la Consejera ni el presidente del Principado conocen a las entidades porque no dialogan con ellas, ni las llaman, ni las visitan", ha censurado Mallada. "Qué credibilidad le queda al Gobierno después de tres años de no hacer las cosas bien", se ha preguntado. Por último, Mallada ha advertido que la consejería de Derechos Sociales está inmersa en un "absoluto caos" y que los propios trabajadores huyen de allí.