Mallada (PP) defiende la reforma de financiación autonómica basada en criterios de despoblación y envejecimiento

Publicado 15/05/2019 11:24:03 CET

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia del Principado de Asturias, Teresa Mallada, defiende una reforma de financiación autonómica basada en criterios de despoblación y de envejecimiento, sobre todo pensando en el número de personas mayores de 65 años. "Necesitamos un gobierno que sea capaz de poner en claro las necesidades reales de Asturias", ha destacado.

Desde el PP apoyan que esos criterios formen parte de la negociación del reparto de la financiación. Además, la popular ha asegurado que la aplicación del fondo de convergencia teniendo en cuenta la renta per cápita perjudica "enormemente" a Asturias.

"Pedro Sánchez decía hace un mes que la reforma iba a tener en cuenta esos criterios pero, a día de hoy, no sabemos nada y tampoco me fío de que lo que diga luego sea una realidad", ha lamentado.

Según ha indicado a los medios "la renta per cápita en Asturias es muy alta" por lo que "interesa que el bloque de convergencia se aplique por PIB per cápita en lugar de renta per cápita".

Mallada ha hecho estas declaraciones con anterioridad al encuentro que ha mantenido este miércoles con empresarios en la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). "El PP tenía preparada una reforma de financiación autonómica basada en estos criterios pero con la moción de censura no se pudo llevar a cabo", ha recordado.

Si en Asturias gobierna el PSOE "el candidato socialista no se va a atraver a llevar la contraria a un gobierno nacional de su mismo signo político", ha concluido.