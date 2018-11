Mario Gas estrena 'La Strada' de Fellini en el Centro Niemeyer de Avilés

Publicado 09/11/2018 14:43:56 CET

El director Mario Gas estrenará su última ópera prima a nivel nacional 'La Strada' de Fellini en el Centro Niemeyer este sábado a partir de las 20.30 horas. Alfonso Lara, Verónica Echegui y Alberto Iglesias componen el reparto de esta ora ambientada en a posguerra italiana.

Este estreno absoluto ha sido presentado este viernes en rueda de prensa en el Centro Niemeyer, con la presencia del gerente del Centro, Carlos Cuadros, el director de la obra, Mario Gas, y los actores y productores de esta adaptación, que es la primera vez que se hace en teatro.

La trama arranca cuando una muchacha ingenua y tranquila es vendida por su madre a un forzudo de circo, para que le ayude en su espectáculo ambulante. En el camino surge entre ellos un atisbo de amor, que no consigue aflorar, con lo que ambos comparten una gran soledad y una vida de marginación desarraigo y miseria, hasta que se encuentran con El Loco, otro artista del circo, que provocará los celos de Zampanó, que conlleva un trágico desenlace.

"Los tres actores han aportado solvencia y profesioanlidad a esta obra, que a pesar de las complicaciones que tiene el teatro, hemos reflejado muy bien el texto de Fellini, y creo que el espectador va a vivir una obra que le va a remover por dentro", ha destacado Mario Gas.

A pesar de que nadie ha hecho La Strada de Fellini en teatro, el director no siente la presión ante el estreno absoluto de este sábado. "Es un plus motivador que nadie lo haya hecho antes, y estoy convencido de que el público va a dar su aprobación, porque es una historia muy triste que termina con un descalabro absoluto, aunque a pesar de lo que se diga, no es una obra machista, simplemente un personaje es bruto y con poca cultura", ha reflexionado Gas.

Por su parte los actores han avalado la labor del director antes del estreno absoluto. "Mario tiene una cosa muy buena, te da seguridad, confianza y no te deja pasar ni una, porque es muy meticuloso", ha explicado Alberto Iglesias. "Me gusta su capacidad de transmitir un universo rico,y me ha motivado para creerme mi personaje", ha reflexionado Verónica Echegui.

Tras el estreno en el Centro Niemeyer 'La Strada' se podrá ver en Madrid, en El Teatro Abadía del 22 de noviembre al 30 de diciembre. Las entradas para el estreno tienen un precio de 25euros, y se pueden adquirir en el Centro Niemeyer, en la Laboral de Gijón, el CITPA de Oviedo en el teléfono 902106601 y en www.liberbank.es.