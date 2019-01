Mariví Monteserín dice que lo que plantea Alcoa sobre la mesa "no le gusta"

Publicado 10/01/2019 13:52:31 CET

AVILÉS, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha afirmado este jueves que la alternativa que plantea Alcoa de parar la producción de electrolisis estos seis meses "a ella no le gusta, porque cree que para mantener la actividad industrial sería mejor no interrumpir el proceso de electrolisis".

La regidora avilesina ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la visita que ha realizado al Colegio de Sabugo, después de que la multinacional del aluminio haya anunciado que amplía su actividad seis meses, pero que parará el proceso de electrolisis.

En cuando a la ampliación de medio año acordada para buscar soluciones y mantener la actividad industrial en las plantas de Avilés y Coruña, Monteserín ha opinado que "tanto el gobierno de Asturias como el de España necesitan tiempo para elaborar una propuesta industrial, que no sólo dé continuidad, sino que sea una propuesta de futuro para la planta de Avilés".

A pesar de esta prórroga, la primera edil avilesina continúa pidiendo más responsabilidad a Alcoa. "Se necesita que la empresa esté en una posición más decente con la sociedad avilesina, con los trabajadores, y con las instituciones que estamos detrás, y que queremos un proyecto industrial que continúe", ha dicho.

Monteserín ya ha asumido que Alcoa "quiere dejar esto", pero ha exigido a la multinacional americana respeto. "Nos ha estado toreando, ninguneando, en una posición insolente con la sociedad, con los trabajadores, con la comarca, y con las instituciones que es lo que me parece más grave, porque no hay respeto a los gobiernos locales, regionales y nacionales, y eso no lo podemos permitir", ha finalizado la alcaldesa.