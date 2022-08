Martín (IU) afea a la Ejecutiva del PSOE que "rompa unilateralmente" el mecanismo de debate entre partidos

"Yo no preveo ningún atisbo de ruptura", señala sobre posibles desavenencias en los partidos de Gobierno

GIJÓN, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, en su calidad de concejal de Medio Ambiente y Movilidad, ha acusado este miércoles a la nueva Directiva local del PSOE de "romper unilateralmente" el mecanismo de debate interno que hay entre ambos partidos del Gobierno de coalición.

Así lo ha hecho, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, un día después de que la Agrupación Socialista de Gijón remitiera un documento, tanto a IU como a la prensa, en el que se hace un análisis y propuestas sobre el Plan de Movilidad.

"Yo no preveo ningún atisbo de ruptura", ha señalado, no obstante, el edil, sobre si esto puede generar una crisis entre los partidos de coalición en el Gobierno local, si bien ha reconocido que se pueden generar problemas si siguen por ese camino.

Martín, en lo que sí coincide con el PSOE, es en que el Plan tiene que tener un cronograma y una memoria económica "más acabada, más potente".

Sobre las cuestiones de desacuerdo, cree que algunas se deben a un "error de concepto", como el confundir las Zonas de Bajas Emisiones con las 'ecomanzanas', y otras "carecen de datos", ha señalado. A su parecer, el hacer público este documento puede dar a entender que "hay una enorme fisura en el planteamiento del Gobierno".

A este respecto, ha opinado que los partidos que conforman el Gobierno de coalición no solo deben apoyar este sino parecer que lo apoyan, para evitar generar "dudas o incertidumbres".

Incluso, ha apuntado que el texto incluye "cosas sueltas" y no recoge alternativas, según el edil, quien ha indicado que en la reunión entre PSOE e IU de este mes se abordaron cuestiones que había que perfilar del Plan de Movilidad.

De ahí su sorpresa, según él, porque el PSOE remitiera a la prensa el documento al mismo tiempo que a IU, cuando era una cuestión interna de los partidos. "No me parece corresponsable, leal", ha agregado el concejal, quien se ha preguntado si IU podría hacerlo al contrario con cada cosa en que no esté de acuerdo con el PSOE.

"La voluntad del Gobierno es de consenso", ha recalcado respecto a la aprobación del Plan. En este sentido, ha animado al ámbito político de la izquierda a que sean "ambiciosos".

Ha incidido, sobre esta cuestión, en que no se pueden dar siempre "excusas" para no tomar medidas de la lucha contra del cambio climático.

De hecho, ha apuntado que algunas medidas ya se han tomado y eso ha contribuido a que se haya conseguido fondos europeos para el desarrollo de proyectos en línea con las políticas impulsadas por el Gobierno central y la UE, según Martín.

De cara a la aprobación del Plan y la necesidad de un acuerdo, ha llamado la atención sobre que hay una parte de la derecha "tirada al monte", con la que se hace difícil.

Frente a ello, ha considerado que lo normal es que las fuerzas de izquierda se entiendan. Para él, no sería nada deseable que lleguen a la campaña electoral de 2023 desde "la diferencia e incluso la confrontación". A su juicio, eso sería "lesivo" para las aspiraciones de la izquierda de desarrollar un proyecto social, económico y comprometido con la ciudad.

"No podemos perder las complicidades en la izquierda", ha advertido Martín. "Si las perdemos, abriremos una autopista a la derecha", ha augurado.

Sí que ha mostrado su preocupación sobre ciertos aspectos del documento del PSOE relativos al Plan de Movilidad aprobado inicialmente por el Gobierno local, abierto aún a mejoras.

Entre otras cuestiones, ha llamado la atención sobre la "relativización" que se hace de la lucha contra el Cambio Climático. Ha defendido que el Plan de Movilidad es "muy moderado". "Nosotros estamos a años luz de las peatonalizaciones de Oviedo", ha puesto de ejemplo, para recalcar después que las hizo la derecha.

También preocupa que se dé por hecho que el 'metrotrén' no esté hecho ya durante la vigencia del Plan, que es a 2030, o que digan que los proyectos constructivos vayan a durar dos años, cuando cree que debería ser 15 meses como mucho.

Por contra, ha valorado la apuesta del PSOE en su documento por el fomento del transporte público, a lo que ha avanzado que van a solicitar ayudas europeas para renovar la flota de Emtusa --siete vehículos eléctricos--, a la que quieren dotar de un mayor presupuesto. Con el PSOE también ha coincidido en la conveniencia de ampliar su vigencia en dos o incluso cuatro años.