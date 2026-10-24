Más de 2.400 personas visitan los talleres de Renfe en su jornada de puertas abiertas

Jornadas de las visitas - RENFE

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.400 personas han visitado este sábado las nueve bases de mantenimiento que Renfe abrió al público en distintos puntos de España con motivo del Día del Tren. La jornada registró una gran acogida y todas las plazas disponibles para las visitas se cubrieron durante el periodo de inscripción.

En el taller de El Berrón, más de 200 visitantes recorrieron las instalaciones donde Renfe realiza el mantenimiento de material rodante ferroviario de viajeros de ancho métrico. El taller se construyó en 1999, ocupa una superficie de aproximadamente 20.000 metros cuadrados y es la Base de Mantenimiento más grande de Europa de ancho métrico.

En El Berrón se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de trenes eléctricos y diésel de ancho métrico, se revisan en profundidad los vehículos y componentes y se prestan servicios de asistencia técnica. Cuenta también con una brigada de socorro disponible las 24 horas.

A lo largo de la mañana, las visitas se organizaron en distintos turnos para recorrer los talleres y conocer los procesos de revisión y reparación de los trenes.

El jefe de la Base de Mantenimiento de El Berrón, Julián Campos, destacó que desde el taller en Asturias se trabaja para garantizar que el servicio en el Principado se preste cada día primando la fiabilidad y la seguridad, para ofrecer un servicio público de calidad a las personas viajeras.

A esta iniciativa se sumaron también las bases de mantenimiento de Valladolid, Valencia, Redondela, Ourense, Málaga, Sevilla, Vilanova i la Geltrú y Córdoba.

Estas jornadas han permitido dar a conocer el trabajo que desarrolla Renfe Ingeniería y Mantenimiento para reforzar la fiabilidad, la seguridad y el confort de los trenes, así como la labor de los profesionales de estas instalaciones y algunas de las últimas tecnologías que la compañía está incorporando para modernizar y optimizar el mantenimiento ferroviario.