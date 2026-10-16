Más de 3.500 niños de Asturias corren este viernes contra la leucemia infantil

Archivo - Más de 40.400 niños de toda la Comunitat vuelven a correr contra la leucemia en 'La vuelta al Cole Unoentrecienmil' - TERESA ARILLA - Archivo

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.502 niños de 15 colegios asturianos participan este viernes en la duodécima edición de 'La Vuelta al Cole Unoentrecienmil', una carrera solidaria impulsada por la Fundación Unoentrecienmil para recaudar fondos destinados a la investigación contra la leucemia infantil.

La iniciativa convierte las donaciones en tiempo de investigación para desarrollar tratamientos más eficaces y con menos secuelas para los menores afectados por esta enfermedad.

En la edición del curso pasado participaron 20 centros educativos asturianos, dentro de una convocatoria que reunió a cerca de 560.000 participantes de 1.550 colegios de toda España.

La carrera incluye materiales didácticos para acercar al alumnado la leucemia infantil y la importancia de la investigación científica. Entre los recursos de esta edición figura la historia de Sergio, un niño de seis años que volvió al colegio el pasado septiembre mientras continúa su tratamiento y recuperación.

Los centros educativos interesados en sumarse a la iniciativa durante el resto del curso escolar pueden inscribirse a través de la web www.lavueltaalcole.com. La próxima convocatoria de la carrera tendrá lugar el 20 de noviembre.