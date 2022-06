Mayorga, agradecido por un galardón que, a su juicio, excede a sus méritos

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo Juan Mayorga ha querido expresar este miércoles su agradecimiento al jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022 por haberle concedido el galardón.

"Siento una enorme gratitud hacia el jurado del Princesa de Asturias de las Letras por haberme concedido un premio que tanto excede a mis méritos", ha dicho Mayorga en unas declaraciones distribuidas por la Fundación Princesa de Asturias.

"Pienso que no se me da por lo que he hecho, sino por lo que se espera que haga, y prometo trabajar a fin de merecerlo algún día. Para ello, insistiré en buscar esas fuerzas que el jurado ha querido ver en mi teatro: acción, emoción, poesía y pensamiento", ha añadido el dramaturgo español.