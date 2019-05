Mercedes Fernández sostiene que sin la coalición con Foro "probablemente" el PP no tendría senador por Asturias

Publicado 30/04/2019 17:07:35 CET

Centra las responsabilidades en Javier Maroto como director de campaña e insta a "apretar el acelerador" para el 26 de mayo

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha señalado este martes que sin la coalición con Foro en las elecciones generales del 28 de abril, "probablemente" el Partido Popular no tendría "senador" por Asturias.

De hecho, ha rechazado vincular la concurrencia en coalición con la pérdida de representatividad del PP asturiano ya que "en el País Vasco o en Baleares no había ninguna coalición". Para Fernández se equivoca quien no haga un análisis nacional de las elecciones generales y sostiene que una coalición "siempre suma". "Si no, probablemente no tuviéramos senador", ha dicho.

Así se ha referido al resultado electoral de la formación en el Principado, donde ha pasado de contar con tres senadores electos a uno, Ramón Cañal, y también de tres a un escaño en el Congreso, el de la cabeza de lista de la coalición PP-Foro y diputada electa del PP Paloma Gázquez.

En declaraciones a los medios en Madrid al término de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Mercedes Fernández ha centrado las responsabilidades en Javier Maroto como director de campaña de las elecciones generales, al considerar que "no ha acertado en determinados planteamientos".

Al respecto, ha valorado que vayan a ser Cuca Gamarra e Isabel García Tejerina las encargadas de coordinar la campaña de la próxima cita electoral del 26 de mayo, en la que coinciden los comicios municipales, autonómicos y europeos. "Espero que sea una rectificación que nos lleve al acierto", ha dicho la presidenta del PP asturiano.

Mercedes Fernández ha destacado la "generosidad y humildad" de Pablo Casado, a quien ve como líder del PP y considera que ha hecho "una gran campaña", por lo que noo cree que sea el "culpable" de la pérdida de escaños.

La presidenta del PP asturiano afirma que "el PP acierta cuando se sitúa en la centralidad" y apuesta por el "realismo" como clave de análisis de las elecciones ante la proximidad del 26 de mayo. "Siempre que hay elecciones hay que salir a ganar, pero también hay que tener realismo; las generales que no nos han ido bien han sido hace tres días y las próximas son en menos de un mes", ha remarcado, instando a "apretar el acelerador" en la campaña de las autonómicas y municipales.

En este sentido, y ante la petición de la candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, de un debate a dos con el candidato socialista, Adrián Barbón, la dirigente del PP asturiano considera que todos los formatos de debate son buenos y es importante acudir a todos los que se propongan.