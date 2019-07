El Ministerio terminará en 9 meses la primera fase del estudio del Plan de Vías para ir a información pública

Publicado 24/07/2019 16:35:29 CET

GIJÓN/MADRID 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha explicado este miércoles que el Ministerio de Fomento terminará en unos nueve meses la primera fase del estudio del Plan de Vías para sacarlo a información pública.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con el secretario general de Infraestructuras, Julián López Milla, y miembros de su equipo en sede ministerial. Además, la alcaldesa ha remarcado que en el Ministerio son "conscientes" de lo prioritario de esta actuación y de los retrasos acumulados.

"El estudio va con retraso, inicialmente esperábamos que la primera parte fuera ya conocida en verano, pero hay retraso y el calculo que hacen es que faltan nueve meses para acabar esta primera parte para poder ponerla a información pública", ha concretado Ana González, apuntando entre las causas del retraso que el inicio real del estudio, aunque se adjudicó en junio empezó en julio y además conllevó la subcontratación de una ingeniería que lo va a realizar; así como a las complejidades del terreno y del propio estudio.

No obstante, la alcaldesa sostiene que desde el Ministerio "no prevén variaciones significativas" más allá de la actual, por lo que confía en que no se acumulen nuevos retrasos. Para ello, asegura que el Ayuntamiento mantendrá "contacto directo" para conocer los avances y comprobar "el buen ritmo del estudio".

"Pese al retraso se reafirma el compromiso con el Plan de Vías de Gijón", sostiene González, asegurando que desde el Ministerio tienen clara la necesidad de culminar este proyecto para dotar a Gijón de estaciones para alta velocidad y cercanías, y para autobuses.