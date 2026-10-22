Monroy defiende que se está cumpliendo los compromisos de atención infantil temprana y niega engaños

Nerea Monroy - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, ha negado este jueves en una comisión parlamentaria que el Principado esté engañando a las familias en materia de atención infantil temprana. Al contrario, la dirigente asturiano ha asegurado que el Prinicpado está cumpliendo su compromiso de extender la atención infantil temprana hasta los seis años "con hechos", tras incrementar su financiación en 1,5 millones de euros para 2026 y alcanzar una dotación total de 3,2 millones de euros.

Monroy ha sido preguntada por la diputada del PP Beatriz Polledo, quien le ha acusado de engañar a las familias con la supuesta ampliación de la atención infantil temprana hasta los 6 años.

La dirigente asturiana ha respondido qu que existe "un presupuesto, una contratación y un calendario público en ejecución" para llegar a 4.000 niños y niñas antes de mayo de 2027 en todo el territorio asturiano, señalando que "la diferencia entre anunciar y cumplir es poner los recursos detrás de las palabras". La consejera ha insistido en que "pueden exigirnos explicaciones, fiscalizar los plazos y pedirme mayor rapidez, está en todo su derecho", pero ha rechazado que exista engaño alguno.

La responsable de Derechos Sociales ha detallado que en octubre de 2025 el Gobierno comunicó formalmente su voluntad de que la atención infantil temprana hasta los seis años "pasara a ser la regla y no la excepción", y ha enumerado los avances realizados, destacando que "se publicó la licitación para ampliar la unidad especializada en trastorno del espectro autista con un presupuesto superior a 511.000 euros" y que actualmente "ya está adjudicada" con nuevos expedientes en tramitación para atención especializada en TEA, desarrollo funcional motor, trastornos de la comunicación y atención generalista.

Monroy ha recordado que los contratos vigentes finalizarán durante el primer trimestre de 2027, lo que permitirá "culminar el nuevo modelo comprometido por este Gobierno".