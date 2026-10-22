Monroy rechaza las críticas de Vox y defiende el nombramiento de González como directora general de Infancia

Vanesa González - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Nerea Monroy, ha defendido el reciente nombramiento de la nueva directora general de Infancia, Vanesa González. Ha dicho que conoce perfectamente la consejería y ha participado durante años en la definición y desarrollo de las políticas sociales.

Monroy respondía así en una comisión parlamentaria de la Junta General del Principado de Asturias a las críticas de la diputada de Vox Sara Álvarez, quien mostró sus dudas sobre la experiencia y la formación de González.

La Consejera ha lamentado que Álvarez cuestione la idoneidad de la designada, asegurando que se trata de una estrategia recurrente cuando no pueden debatir sobre políticas. "Cuando no puede discutir las políticas, cuestiona a las personas. Cuando no puede debatir los avances, ataca a sus trayectorias personales", ha señalado la consejera, quien ha rechazado lo que considera una falta de argumentos sobre la gestión.

La consejera ha reivindicado que tanto ella como la nueva directora general no ocupan sus cargos "por pertenecer a ninguna élite", sino porque "la democracia" exige "que las instituciones representen a toda la sociedad, también a quienes venimos del mundo sindical, del movimiento asociativo, del trabajo social, de la gestión pública o de cualquier otro ámbito comprometido con el interés general".

Monroy ha rechazado explícitamente las críticas sobre mérito y capacidad, afirmando que "no voy a aceptar lecciones de mérito y capacidad de quienes parecen creer que solo determinadas personas están capacitadas para gobernar". En su lugar, ha subrayado que "la experiencia, el compromiso, la capacidad de trabajo y el conocimiento de la realidad social también son méritos".

Finalmente, la consejera ha establecido una diferencia fundamental entre su gobierno y la oposición: "La diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes dedican demasiado tiempo a examinar currículos y no las personas. Nosotros los dedicamos a resolver los problemas de la gente", concluyendo que "lo que define a un responsable público no es de dónde viene, sino lo que consigue".