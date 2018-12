Moriyón: "No está en mi intención pasar -a la Historia-- por ningún mérito extraordinario",

Publicado 04/12/2018 14:43:12 CET

GIJÓN, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha defendido este martes en el Pleno del Debate del Municipio su gestión al frente del Ayuntamiento gijonés, al tiempo que ha defendido que prefiere pasar a la historia no por grandes obras ni ningún legado, sino habiendo hecho lo que creyó mejor en cada momento.

Es más, ha indicado que prefiere acabar el mandato con un Plan General de Ordenación (PGO) aprobado que con 'marchas verdes' pidiendo que aquello se parara. "No está en mi intención pasar -a la Historia-- por ningún mérito extraordinario", ha añadido. Así lo ha indicado en un Pleno en el que Moriyón se ha emocionado ante su marcha tras las próximas elecciones locales y en el que ha reivindicado un balance "positivo" de la gestión de Foro que ha hecho que Gijón avance.

Al portavoz socialista, José María Pérez, de hecho, le ha pedido que no les quite méritos, ya que fue Foro quien ganó las pasadas elecciones autonómicas, aunque le ha deseado "lo mejor" cuando se retire de la política tras los comicios de 2019. Para ella, serán los ciudadanos quienes decidirán.

Antes de eso, ha destacado el "diálogo, consenso y los pactos" como seña de identidad del Gobierno local, que ha permitido sacar adelante grandes proyectos, como la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO), o el desbloqueo del Plan de Vías.

También ha defendido sus políticas de empleo, que han contribuido a que haya 5.300 parados menos que hace tres años, ha enfatizado las cifras récord en turismo y el esfuerzo presupuestario en política social. En especial, ha sostenido no arrepentirse de haber puesto en marcha la Renta Social municipal.

La alcaldesa, por otro lado, ha 'presumido' de la buena marcha de las empresas municipales, en cuanto a inversión y a saneamiento de sus cuentas, así como de no haber subido impuestos. Ha hablado, asimismo, de las medidas de mejora de la calidad del aire, como la Ordenanza de Medio Ambiente o la Policía Medioambiental, y, en cuanto a la del aguas, ha recalcado que aumentaron la frecuencia en los análisis tras las manchas aparecidas en el mar. Por otro lado, ha ensalzado el compromiso del Gobierno local en materia de Igualdad.

FIN DE CICLO

En el caso del portavoz del PSOE, José María Pérez, ha hecho mención al fin de ciclo político al menos para la alcaldesa y para él en Gijón y le ha reprochado a Moriyón no asumir responsabilidades. Ha lamentado, en este caso, que Gijon no va a ser mejor cuando se vaya que el que se encontró Moriyón al llegar a la Alcaldía. "Que alguien se marche y se moleste porque le diga la verdad, es su problema", ha apuntado. "No me voy a callar", ha agregado.

Pérez, asimismo, ha afeado a Foro que llegaron al Ayuntamiento acusando a quienes salían de todo lo que había y ha criticado que emprendieran una persecución política en la EMA. Frente a ello, ha animado a tener alturas de miras y a respetar a quien opina diferente del Equipo de Gobierno.

Sobre esto último, ha remarcado que la mayor transformación vivida en Gijón fue obra de gobiernos socialistas, mientras que Moriyón deberá preguntarse si tras ocho años de Gobierno podrá ser recordada por algo más que carril bici del Muro o si podrá estar a la altura de sus predecesores.

Es más, ha achacado a Foro haber gobernado de espaldas a la ciudad pero "de cara a la galería", con 300 millones euros no usados en los últimos cinco años y no más de un 40 por ciento anual ejecutado del capítulo 6 de inversiones. En este sentido, les ha tildado como "expertos auténticos en maquillar con titulares" cuando las realidades son muy distintas a las que pretendían.

Pérez, además, ha enumerado grandes proyectos no llevados a cabo o sin finalizar, como Tabacalera, la reforma del paseo del Muro o la ampliación del Parque Científico. Especialmente ha aludido a las ayudas a fachadas, con 500 solicitudes sin resolver a finales 2017, de las que las informadas favorablemente suman 45 millones de euros que se les debe a los gijoneses.

Con todo, el portavoz socialista le ha reclamado a Moriyón asumir la responsabilidad que tiene como alcaldesa y empezar a rendir cuentas. El debate, en este punto, derivó en polémica cuando la alcaldesa advirtió a Pérez de que su tiempo se había agotado, a lo que este se quejó de que no hubiera llamado la atención al "alcalde consorte", con referencia al portavoz de XsP, Mario Suárez del Fueyo. Ante este calificativo, Del Fueyo exigió que retirara sus palabras, mientras que Moriyón le acusó de crispar el Pleno "hasta el último momento".

MIRAR PARA OTRO LADO

Respecto a Xixón Sí Puede, su portavoz, Mario Suárez del Fueyo, ha resumido en tres fotos que ha mostrado al Pleno el balance del mandato de Foro; las largas colas para solicitar la Renta Social y las ayudas energéticas, las manchas marrones aparecidas en la playa de San Lorenzo y la contaminación del aire.

Ha recriminado al Gobierno local que ante la herencia "de pufos" del anterior Gobierno socialista, lo único que ha hecho fue "encogerse de hombros", a lo que ha trasladado a Moriyón que por mucho que miren para otro lado, la realidad es la que es.

Respecto a las políticas sociales, Del Fueyo, ha acusado a Foro de ir hacia un "asistencialismo rácano en el que se premia a quien más corre", al tiempo que ha defendido aumentar ingresos, como pueda ser a través del IBI para ricos para cubrir necesidades.

El portavoz del PP, Pablo González, por su lado, ha lamentado que estos cuatro últimos años sean una "gran colección de oportunidades perdidas" y ha definido el mandato como una "gran obra de teatro" protagonizada por un pacto, no público y fraguado en despachos, con Xixón sí Puede (XsP).

Ha achacado, además, al Gobierno local, que en lugar de gobernar hagan planes y que quieran arreglar los problemas medioambientales "con papelinos", así como el haber empañado la imagen de Gijón por la contaminación de la playa de San Lorenzo.

En el caso del portavoz de IU, Aurelio Martín, este ha hablado de un Gobierno "sin balance" e incapaz de cumplir sus objetivos y los acordados con otros. Incluso ha apuntado que Foro hizo del incumplimiento una norma y del fracaso el resultado habitual de sus acciones.

"Un Gobierno del sí, pero no", ha indicado, para citar luego algunos proyectos y programas como la Renta Social municipal o Tabacalera. Ha criticado, al tiempo, que cuando tiene voluntad política, les falta capacidad de gestión, así como que hayan convertido en un "bazar de chinos" la adjudicación de las obras municipales que lleva a un "permanente fracaso".

Pero si en algo ha sido especialmente crítico Martín es con los propios grupos de izquierda por no haber sido capaces de llegar a un acuerdo que impidiera que gobernara la derecha en la ciudad. "No queremos un 26 de mayo como el 2 de diciembre", ha apuntado sobre el resultado de las recientes elecciones andaluzas. "La izquierda está obligada a entenderse", ha remarcado.

Por parte del portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, este ha dibujado un Gobierno local en minoría y generador de conflictos, que trabaja "de forma descoordinada", "incapaces" de ejecutar los proyectos, que se parapetan en los trabajadores municipales y que pretenden hacer responsables a los grupos de la oposición de sus propios fracasos, según él.

Sarasola, además, ha culpado a Foro de ser responsables de la "mala" situación económica municipal, como es el caso de las ayudas alquiler y las de fachadas, con cientos pendientes de resolver y abonar. De la Renta Social municipal, ha atribuido a Foro generar expectativas a la gente más vulnerable, "que ahora no van a cumplir".

También ha urgido a tomar medidas contra la contaminación frente a las "operaciones cosméticas" activadas por Foro, del que ha comentado que pese a presentarse como un partido regenerador, "hoy no sabe bien qué es lo que defienden", ha apostillado.