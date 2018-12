Moriyón reclama al Incar no jugar con la playa y cesar las incertidumbres sobre el origen del carbón

Publicado 12/12/2018 12:29:49 CET

GIJÓN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha expresado este miércoles en el Pleno su malestar con la actitud del Instituto Nacional del Carbón (Incar) respecto a los estudios sobre el origen del carbón que llega periódicamente a la playa de San Lorenzo, entidad a la que ha reclamado que cesen ya las incertidumbres que dañan la imagen del principal arenal.

Así lo ha indicado antes de aprobar por unanimidad una iniciativa del PP para destinar los recursos que sean necesarios para determinar el origen de este carbón y, si es el caso, pedir las responsabilidades a quien corresponda.

Moriyón, asimismo, ha incidido en que cuando salen manchas de carbón en la playa no deja de sorprender y causar malestar, además de que ha lamentado que la imagen de la playa cada vez queda más comprometida.

Ha afeado al Incar, unido a ello, que no hubiera informado al Ayuntamiento de que ya estaba realizando un estudio sobre el origen de este carbón cuando el Gobierno local le encargó uno del mismo tema. Un estudio que resultó ser no concluyente porque el Incar dijo que no tenía muestras del carbón que transportaba el buque hundido hace 32 años, 'Castillo de Salas', para comparar, mientras que el ex director de Marina Mercante, José Antonio Madiedo dijo no hace mucho que él sí tenía una.

En cuanto al estudio previo que ya estaba realizando, la alcaldesa ha señalado que se le requirió al Incar el pasado día 26, sin que hasta este momento llegara ni a la Autoridad Portuaria ni al Ayuntamiento gijonés.

A esto ha sumado que este pasado martes dos científicos del Incar vinieron a recoger muestras del carbón que llegó de nuevo a la playa y dijeron que están abiertas todas las hipótesis. Por todo ello, ha pedido al Incar colaboración institucional. "No me parece ni medianamente normal", ha apuntado sobre el "secretismo tremendo" de esta institución en torno a este tema. "Esto es insoportable", ha reconocido la regidora sobre la situación.

NO JUGAR CON LA PLAYA

Ha conminado, además, a que no se juegue con la playa de Gijon, que está expuesta desde hace mucho tiempo a todo tipo de cuestiones y que es "muy vulnerable". Al tiempo, ha defendido que la comunicación con la Autoridad Portuaria de Gijón, de la que es vicepresidenta de su Consejo de Administración, es constante.

Moriyón, asimismo, ha remarcado que este asunto ha de dirimirse desde el rigor técnico. Ha añadido, además, que si el carbón se prueba que es del Castillo de salas, se asumirá "nuestra historia", pero ve preciso dejar de generar incertidumbres constantemente por parte de instituciones como es el Incar.

Ha dejado claro, paralelamente, que el Ayuntamiento no va a escatimar en medios para solventar este problema, pero ha pedido al Incar que esté "a la altura de las circunstancias", que hasta este momento, según ella, no lo está estando.

Por parte del grupo proponente, el portavoz 'popular', Pablo González, ha ironizado con que, si es preciso, se coja al Incar "por la pechera", al tiempo que ha apostado por implicar a la Autoridad Portuaria en la investigación para llegar al fondo de lo que está pasando, tal como aparece, esto último, en su iniciativa plenaria.

El concejal de Xixón Sí Puede (XsP) David Alonso, sobre este asunto, ha visto necesario esperar a ver el resultado del estudio que está elaborando el Incar, mientras que se ha mostrado disconforme con que el Ayuntamiento no tenga responsabilidad en este asunto.

Sí que ha recalcado, también, que El Puerto algo tendrá que decir, ya que es una realidad que parte del carbón que se mueve en El Musel cae al mar. De hecho, se ha mostrado a favor de hacer un estudio para posibles sanciones, llegue ese carbón que cae al mar a la playa o no.

Por el PSOE, el concejal César González ha incidido en que su Grupo Municipal lleva pidiendo el estudio desde hace tiempo, aunque ha incidido en que no existe ninguna muestra de las cuatro variedades de carbón que transportaba el 'Castillo de Salas' y no se puede comparar.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, a este respecto, ha remarcado que el problema mayor son las incertidumbres, al no ser capaces de decir con contundencia qué es lo que pasa y dar la solución adecuada, mientras que desde Ciudadanos, su portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, ha señalado que con independencia de que venga del puerto o del 'Castillo de Salas', este carbón, deberían tomarse medidas para que la actividad portuaria sea compatible con el Medio Ambiente.