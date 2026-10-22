Neira ve necesario que Asturias cree refugios climáticos ante el aumento de la temperatura

La doctora María Neira, antes de participar en la jornada 'Salud y Medio Ambiente: Retos para el sistema sanitario', que se celebra en Laboral Ciudad de la Cultura. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La doctora María Neira, propuesta por el Gobierno de España como directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que en Asturias "nunca" preocupaban las altas temperaturas, hasta ahora.

Ha alertado, en este sentido, de que estamos entrando en una época en que, efectivamente, "todos tenemos que adaptarnos a las consecuencias del Cambio Climático", ha apuntado, a lo que ha indicado que una de esas medidas más importantes de adaptación viene de las soluciones que puede aportar la naturaleza, el Medio Ambiente.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la jornada 'Salud y Medio Ambiente: Retos para el sistema sanitario', que se celebra en Laboral Ciudad de la Cultura.

Ha propuesto, por ello, plantar o tener zonas verdes en las ciudades para proteger de esas altas temperaturas y, por otro lado, también en algunas ocasiones crear esos refugios climáticos porque hay muchas personas que tienen dificultad de tener aire acondicionado, "que es costoso también", ha apostillado.

Sobre las jornadas, ha destacado que representan un poco la pasión que lleva desarrollando tantos años, que es ese vínculo entre la salud pública y el Medio Ambiente.

Ha incidido, en este sentido, en que si perdemos esa conexión con la calidad del aire que respiramos, la calidad del agua que bebemos o los alimentos que consumimos, "nuestra salud, evidentemente, no va a ganar, sino que va a perder muchísimo", ha advertido.

"Todos esos vínculos hay que protegerlos", ha señalado, a lo que ha resaltado la importancia de la prevención y protección de la salud de las personas para mejorar la calidad de vida y reducir la probabilidad de enfermar.

Por otra parte, ha considerado que falta "mucha" concienciación en la población acerca de los riesgos de los microplásticos y los disruptores endocrinos.

En el primer caso, ha incidido en que falta todavía bastante evidencia científica. Sin embargo, ha remarcado que se ha detectado la presencia de microplásticos en el cordón umbilical de los bebés. "No augura nada bueno", ha apuntado.

"Todavía nos falta mucho para saber las conexiones, de qué tipo de impacto pueden tener esos microplásticos en nuestra salud, pero lo que es evidente es que no va a haber beneficio de esa presencia de microplásticos", ha señalado.

Ha recordado, a este respecto, que los microplásticos tienen sustancias químicas dentro y son derivados del petróleo, por lo que su acumulación preocupa con respecto al impacto que pueda tener en la sociedad.

En cuanto a los disruptores endocrinos, ha explicado que son sustancias químicas que se comportan como hormonas, lo que va a tener un impacto en la fertilidad de la población, en la reproducción y, probablemente, también un impacto neurológico.

Referente a la alerta sobre el material del que está hecho el suelo de muchos parques infantiles por estas sustancias, ha opinado que se está avanzando mucho en qué tipo de materiales se usan.

Neira ha indicado que hay materias dañinas que quedan "permanentemente" en el ambiente, que duran cientos de años, mientras que hay otros materiales que se disuelven mucho mejor.

Dicho esto, ha resaltado que hay mucha creatividad, mucha innovación y mucha nueva tecnología, a lo que ha señalado que en muchos países se están desarrollando estos avances. Ha opinado que hay una transición rápida para materiales que van a ser "mucho más amistosos".

ADAPTACIÓN DEL ENTORNO

Por su lado, la consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha llamado la atención sobre que la relación entre Medio Ambiente y salud.

"Tenemos que tener la organización suficiente para saber adaptarnos", ha apuntado, a lo que ha señalado que hacen análisis diarios de agua, aire, contaminación y una vigilancia para los posibles virus que puedan aparecer y los que puedan tener relación con el Cambio Climático.

Ha advertido, unido a ello, sobre el impacto en la salud del aumento de las temperaturas, a lo que ha remarcado que el sistema sanitario tiene que estar preparado para saber adaptarse y dar una respuesta.

Saavedra ha incidido en que, ante un aumento de la temperatura en Asturias, es preciso buscar unas zonas de refugio climático, donde las personas más vulnerables no se vean afectadas por esa situación.

También es preciso que todo el sistema sanitario esté preparado para atender esas situaciones, a lo que ha recordado lo vivido con la pandemia de la COVID-19.

Por ello, ha visto muy importante sensibilizar y visibilizar que el Cambio Climático existe, "porque si negamos una situación lo que ocurre es que no ponemos medidas ni trabajamos para estar preparados en el caso de que empiecen a aparecer sus efectos, sus consecuencias", ha advertido.

"Yo creo que es una responsabilidad compartida por toda la administración", ha asegurado, a lo que ha reconocido que en Asturias hay mayor población vulnerable por ser la comunidad más envejecida de España.

"Tenemos una mayor demanda asistencial y eso da un mayor riesgo, como ya pasó con la COVID", ha indicado, a lo que ha matizado que supieron adaptarse y proteger a las personas mayores. Unido a ello, ha afirmado que también hubo una gran respuesta por parte de la población, a lo que ha considerado fundamental la educación, como con la campaña de vacunación de la gripe.

PREPARADOS PARA LA PANDEMIA

También ha hablado otro de los ponentes de la jornada, el jefe de servicio de microbiología del HUCA, Santiago Melón García, quien ha apuntado que, a partir de la pandemia de la COVID-19, España funciona siempre como un país unificado e intentan aplicar los mismos diagnósticos y los mismos procesos.

Ha señalado, relacionado con ello, que se dieron cuenta de que los virus existen y que pueden llegar, así como los nuevos virus que se puedan descubrir y que no van a afectar solamente a zonas concretas, sino que van a afectar a todo el mundo por la conectividad que tenemos, ya sea por los viajes o por las migraciones. "Migrantes que no solo vienen en patera, también vienen en avión", ha recalcado.

Relacionado con ello, ha explicado que se empieza a encontrar en España microorganismos o patógenos que creían que eran de otras latitudes y que, no solo aparecen, sino que se establecen y se quedan.

"Hay que empezar a diagnosticar y a tratar de alguna manera", ha apuntado, como por ejemplo el zika o el dengue y ha dado por hecho que vendrán otros nuevos. "Tenemos que empezar a pensar en ese tipo de enfermedades o diagnósticos que antes no teníamos", ha considerado, a lo que ha añadido que ahora podemos empezar a atenderlos y poner un tratamiento específico.

Según Melón García, antes eran casos aislados y que, posiblemente, nadie diagnosticaba porque era "la enfermedad rara del momento", mientras que ahora igual no empieza a ser tan raro y, entonces, hay que poner soluciones.

"Lo bueno es que ya sabemos que están ahí y que podemos poner soluciones", ha indicado. "El tratamiento es el manejo del paciente, el que podamos evitar la transmisión a otros pacientes", ha remarcado.

Por otro lado, preguntado sobre si España está preparada para la llegada de otra pandemia, se ha mostrado convencido de que sí, si bien ha considerado que habrá que revisar los protocolos, porque algunos de ellos posiblemente se quedaron los obsoletos desde la pandemia.

Sí que ha reconocido, con respecto a la pandemia, que empezaron a actuar "un poco tarde", porque se pensó que no se iba a llegar. No obstante, ha opinado que cree que ahora mismo todos los laboratorios, por lo menos de microbiología en Asturias, son capaces de diagnosticar algunos de estos patógenos y se pondrían enseguida al día. "Yo creo que estamos bastante preparados", ha insistido.