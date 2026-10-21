Nieve y Montaña y Leitariegos es Futuro reclaman una gestión conjunta de las cuatro estaciones de Asturias y León

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OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias y la plataforma Leitariegos es Futuro han reclamado a las administraciones una gestión y promoción compartidas de las estaciones de Valgrande-Pajares, Fuentes de Invierno, San Isidro y Leitariegos, con una imagen y una web únicas, una central de compras y un forfait común.

Ambas entidades han denunciado en un comunicado conjunto las "escasas inversiones" y la falta de un plan de actuación y mantenimiento para unos complejos que consideran el "principal motor" de sus valles.

Los colectivos han instado al presidente del Principado, Adrián Barbón, y al presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, a avanzar en el compromiso que, según han señalado, asumieron durante una visita a Fuentes de Invierno el pasado 5 de marzo.

En este sentido, han lamentado que "nada se sabe de aquella promesa" y han defendido que el estudio elaborado por la asociación aporta "bases, datos y planteamientos suficientes" para desarrollar el proyecto, a partir del análisis de modelos de gestión de Cataluña, Aragón, el Pirineo francés y Cantabria.

La propuesta plantea constituir dos sociedades públicas, una para las estaciones asturianas y otra para las leonesas, y una matriz denominada 'Nieve y Montaña Asturleonesa', participada al 50% por ambas. Esta última asumiría la estrategia, comercialización, reservas, compras y marketing, mientras que las otras dos se encargarían de la explotación diaria.

Asimismo, la matriz contrataría un equipo de operarios especializados que rotaría entre las instalaciones para atender las revisiones y el mantenimiento, con el objetivo de favorecer un empleo de mayor calidad durante todo el año.

El modelo incluye abonos compartidos, un sistema de reparto de ingresos según el uso de cada estación, la adquisición conjunta de energía y suministros y una central de reservas que integre servicios turísticos.

Según las entidades promotoras, la extrapolación de los datos de un estudio de la Cámara de Comercio de Oviedo permitiría estimar para el conjunto de los cuatro complejos un valor añadido bruto de 56,2 millones de euros, 1.070 puestos de trabajo y 375.000 usuarios durante la temporada de invierno.