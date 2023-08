Nintendo Switch Tour llega a la ciudad en el fin de semana grande de las fiestas

OVIEDO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El evento Nintendo Switch Tour 2023 llega este fin de semana a Avilés para sumarse a la programación festiva de San Agustín, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés.

Entre el 26 y el 28 de agosto, el camión rojo de Nintendo instalará sus carpas en la plaza de Santiago López e invitará a toda la ciudadanía a jugar de forma gratuita a una veintena de títulos, entre ellos Mario Kart 8 Deluxe, Pikmin 4, Everybody 1-2-Switch!, Nintendo Switch Sports o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Las carpas abrirán sus puertas de cinco de la tarde a once de la noche, para aprovechar las horas más frescas del día. Las personas asistentes podrán disfrutar de más de 65 puestos de juego y encontrar su título preferido entre los 20 disponibles.

Este año, el gran protagonista es Mario, un personaje con varias generaciones de fans de todas las edades. Los padres y madres que lo descubrieron en la Game Boy y los pequeños expertos a los mandos de la Nintendo Switch disfrutarán igualmente con Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D World, Super Mario Party, Luigi's Mansion 3, Donkey Kong: Tropical Freeze, Super Mario Odyssey o Mario Strikers: Battle League Football.