"Nos estamos jugando la salud de nuestros jóvenes", advierte la alcaldesa de Gijón, que pide "máxima prudencia"

Ana González anima a dar pasos "con firmeza" si no queremos volver a las restricciones más severas

GIJÓN, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha mandado este miércoles un mensaje de "máxima prudencia" en un momento que, según ella, estamos "muy cerca" de vencer a la COVID-19.

"Nos estamos jugando la salud de nuestros jóvenes y con ello la salud de otra parte de la población que podía verse infectada", ha recalcado.

González, en respuesta a los medios de comunicación antes de participar en la antigua Escuela de Comercio de Gijón en la XVII edición de la Escuela Feminista 'Rosario Acuña', ha recalcado que las medidas a aplicar ya todos sabemos cuáles son.

"No es ninguna broma", ha insistido, para añadir después que "salir de cañas un día no supone ningún quiebro a la vida de nadie", ha dicho tajante, al tiempo que ha advertido de que "enfermar, sí puede suponer un quiebro en la vida de alguien".

"Nos jugamos la salud, la vida de personas, no sé de cuántas, no sé de quienes, pero todas me importan", ha apuntado. Ha advertido, ligado a ello, que si la situación se descontrola nos arriesgamos a nuevas restricciones que "nadie" quiere volver a ellas. "Queremos dar pasos con firmeza, para que cada vez haya menos restricciones y podamos vivir como queramos", ha señalado.

Ha incidido, también, en que hasta que no se tenga la pauta completa de vacunación es necesario hacerlo, indistintamente del tramo de edad al que se pertenezca, con referencia a las medidas sanitarias de distancia de seguridad, mascarilla en exteriores o si se está en grupo con personas no convivientes.

"No podemos celebrar aún la victoria", ha recalcado. La regidora gijonesa, en este sentido, ha dicho entender las ganas de la población de celebrar que esto ya pasó, "pero no pueden ser ahora", ha apostillado. "Tenemos que ser capaces de aguantar para poder celebrarlo", ha añadido.

Ha llamado la atención, asimismo, que la COVID-19 está golpeando "duramente" a la gente joven, que coincide con la población no vacunada, y a los que les afecta en menor grado las consecuencias de esta enfermedad.

Eso sí, ha advertido de que eso no significa que no pueda haber personas que enfermen "con gravedad y con resultados terribles". "Por favor, cuidémoslos", ha trasladado, al tiempo que ha animado a las personas mayores que ya están vacunadas a protegerles, transmitiendo este mensaje de prudencia.

A este respecto, ha señalado que si antes a los jóvenes les pedíamos proteger a sus mayores, a son estos últimos los que tienen que inculcarles el mensaje de que todavía hay que aguantar porque no se ha acabado.