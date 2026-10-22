Las obras en la A-8 en Villaviciosa condicionarán el tráfico este viernes

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de afecciones al tráfico con motivo de las obras de rehabilitación del firme en la A-8, entre los kilómetros 354 y 362 de la autovía en sentido Santander, a su paso por Villaviciosa, en el Principado de Asturias.

En concreto, estos días se procederá a la ejecución del fresado y reposición de distintos tramos de firme en el intervalo indicado. Por ello, entre las 7.30 y las 13.00 de este viernes se cortará el ramal de incorporación a la autovía A-8 en el enlace 356, en sentido Santander.

Además, se desvíará el tráfico procedente de la carretera N-632 en la glorieta del kilómetro 43,2 por la travesía de Villaviciosa hasta la incorporación a la autovía en el enlace de Rodiles.

Además, entre las 0.00 y las 03,00 del jueves 29 de octubre se cortará totalmente la calzada de la autovía A-8, en sentido Santander entre los km 362 y 359.

Se desviará el tráfico de la autovía A-8 procedente de Gijón en dirección a Santander por la salida 361 hacia la autovía A-64, sentido Oviedo, para cambiar de sentido en el enlace de Sariego (salida 12 de la A-64).

Entre las entre las 00.00 y las 06.30 del viernes 30 de octubre habrá otro corte total de calzada de la autovía A-8, en sentido Santander entre los puntos kilométricos 356 y 353 (entre el túnel de Villaviciosa y su ramal de incorporación en Villaviciosa hasta el enlace de Rodiles).

Se desviará el tráfico de la A-8 procedente de Gijón en dirección a Santander por la salida 356 hacia la carretera N-632 (travesía de Villaviciosa), en dirección Ribadesella, hasta la incorporación a la autovía en el enlace de Rodiles.