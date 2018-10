Publicado 10/07/2018 11:33:28 CET

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONCE conmemora el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio con la venta de un cupón que se sorteará el próximo jueves, 12 de julio, y que desde este martes está a la venta.

Cinco millones y medio de cupones de la ONCE ya divulgan por toda España la labor que desarrollan más de 51.300 abogados adscritos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y al Turno de Oficio las 24 horas al día, los 365 días del año por toda la geografía española, según ha indicado el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.

El Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio se celebra cada 12 de julio en los 83 Colegios de Abogados de España para defender y divulgar la labor realizada por los abogados de Oficio a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio.

La Justicia Gratuita, que apenas supuso en 2017 el 0,021 por ciento del PIB y recientemente ha sido valorada de forma muy positiva por el Cuadro de Indicadores de la Justicia que elabora la Comisión Europea, es la última esperanza de defensa de los derechos de los ciudadanos más desfavorecidos. Además, según los datos del XII Observatorio de Justicia Gratuita, no es una carga creciente, sino que esta inversión ha sufrido varios años de disminución o de estancamiento para las arcas del Estado y de las comunidades autónomas. Más información en http://www.abogacia.es/justicia-gratuita/.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es.