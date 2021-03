La oposición en pleno exige una sesión extraordinaria de la Junta Rectora del Patronato Deportivo

OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Gijón (Ciudadanos, Foro, Podemos-Equo, PP y Vox) han emitido una nota de prensa conjunta en la que solicitan la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal.

Los grupos, que dan 48 horas de plazo para la esa convocatoria, quieren que se introduzca en el orden del día puntos relattivs al plan director de las instalaciones deportivas municipales; planificación y cronograma de integración y gestión de futuras infraestructuras dentro del Patronato Deportivo Municipal; previsión de gastos e ingresos 2021; y cumplimiento del acuerdo plenario adoptado el 17 de febrero.

El representante de Foro en la Junta Rectora, David Argüelles, dice que el Ayuntamiento no debe actuar sin analizar el coste de sus decisiones y sin negociar con las entidades o federaciones deportivas. "Parece que no van a cumplir el acuerdo plenario adoptado en febrero y no se ha negociado con el Club de Golf Madera III. Aún no se ha solucionado el asunto del Tragamón ni sabemos cuánto nos va a costar esa decisión y ya se ha abierto otro enfrentamiento con la Federación de Vela", ha advertido.

La concejal de Ciudadanos Ana Isabel Menéndez ha dicho que el estado de algunas instalaciones es Wtan lamentable que constituyen un riesgo para sus usuarios".

El representante y concejal de Podemos-Equo Xixón Rufino Fernández ha recordado que ya hace año y medio que se aprobó por unanimidad en el Pleno la propuesta de elaborar un Plan Director de Instalaciones Deportivas Municipales. Lamenta que algo como el deporte siga siendo "cuestión de parches" para el Ayuntamiento.

La concejala del Partido Popular y representante de ese partido en el PDM, Ángela Pumariega, ha expresado su preocupación ante la mala situación de muchas instalaciones deportivas en Gijón. "Hay muchas necesidades de mantenimiento y lamentamos que el plan de mejoras anunciado por el concejal de Deportes se haga tanto de esperar. Se ha hecho poco mantenimiento, y nos encontramos con necesidades que han pasado a ser reformas urgentes, con el perjuicio que causa a los deportistas", ha lamentado.

Por último, el representante de Vox, José Ramón García Menéndez, ha afirmado que el equipo de gobierno municipal lleva ya el tiempo suficiente al frente del Consistorio para qu2e se le puedan exigir responsabilidades por el estado de "abandono en el que mantiene muchas de sus instalaciones deportivas.