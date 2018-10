Otecas pide a Educación que abra una negociación de buena fe para evitar la discriminación con la educación concertada

Publicado 05/10/2018 13:49:23 CET

La Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada de Asturias (Otecas) ha exigido este viernes a la Administración educativa "que abra, de manera inmediata, una negociación de buena fe con el fin de que la educación asturiana no discrimine al alumnado en razón de la red de escolarización y se cumplan los fines que se establecen en la ley Orgánica de Educación".

Desde Otecas no admiten "las excusas de los responsables de la Consejería de Educación para no abordar una negociación que pueda dar solución a las diferencias discriminatorias". Sostienen que la Administración manifiesta que los trabajadores de la enseñanza concertada no son funcionarios y por tanto no son suyos, entonces, ni se negocian plantillas ni condiciones laborales.

"Es un argumento inadmisible en cuanto a que estamos hablando de un servicio público y por tanto no debe estar condicionado por la condición laboral de quien lo hace efectivo. El alumno, su calidad educativa y la igualdad de oportunidades son los pilares básicos de la educación y por tanto los criterios en la dotación de los recursos, tanto materiales como humanos, no pueden estar condicionados por la condición funcionarial o laboral de sus profesores", señala Otecas.

Recuerdan que la ley recoge que la calidad educativa para todos los alumnos con independencia de sus condiciones y circunstancias, el trato diferenciado en dotación de recursos supone discriminación del alumnado y por extensión de toda la comunidad educativa.

La Administración manifiesta que los profesores se rigen por un convenio colectivo, que ellos no negocian, en el que se establecen las condiciones laborales y de jornada de esos docentes. "Esta disculpa choca con la evidencia de que seamos la comunidad autónoma que menor plantilla tiene en el estado y que existen comunidades en las que el profesorado tienen una jornada lectiva menor. Igual a estas alturas de la película habría que recordar a nuestros gobernantes que desde el año 2.000 tienen transferidas las competencias educativas y por tanto la posibilidad de llegar a acuerdos que mejoren dotaciones, plantillas y condiciones laborales"·, añaden desde Otecas.

El propio convenio colectivo, en su disposición adicional octava, deriva al ámbito autonómico la posibilidad de Acuerdos que mejoren las plantillas y las condiciones laborales. "La cuestión está en tener voluntad política o no tenerla. Esta situación discriminatoria no puede mantenerse por más tiempo", concluyen.