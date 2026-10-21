Oviedo aprueba un presupuesto de 282,1 millones para 2027 con más de 17,8 millones en inversiones

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OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó el 19 de octubre el proyecto de presupuesto para 2027, por un importe total, en gastos e ingresos, de 282,1 millones de euros. El proyecto deberá ser ratificado en el pleno municipal.

Según el extracto de la Junta de Gobierno, el proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura asciende a 14.456.200 euros, y, en consecuencia, el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Oviedo y la Fundación Municipal de Cultura, asciende a 296.556.200,00 y el Consolidado, por importe de 282.930.100,00 euros, después de ajustes.

El Plan de Inversiones contempla una partida de 17.401.456,06 euros para el Ayuntamiento de Oviedo y de 400.000 euros para la Fundación Municipal de Cultura. En la reunión de la Junta de Gobierno se ha acordado autorizar la concertación de operaciones de crédito para hacer frente al Plan de Inversiones, con límite de 7.500.000 euros.