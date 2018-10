La paciente que llevó a juicio a iDental por un mal tratamiento ya ha recibido más de 22.000 euros

Publicado 28/09/2018 9:36:00 CET

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reciente sentencia de un juzgado de primera instancia asturiano que condena a la empresa iDental y a uno de sus dentistas a indemnizar a una paciente por un mal tratamiento ya está dando sus frutos. La mujer ya ha recibido más de 22.000 euros del dinero de la organización, según han confirmado a Europa Press fuentes de la defensa.

Fue el juzgado número 6 de Gijón el que condenó a iDental a pagar a la mujer un total de 26.312 euros más intereses al apreciar 'mala praxis' en el tratamiento que se le realizó. Uno de los dentistas de la empresa también fue denunciado y condenado a pagar solidariamente hasta la cantidad de 21.787 euros más los intereses. Es este pago el que ha sido abonado ya.

En cualquier caso, la intención de la mujer afectada es la de recurrir la sentencia para conseguir una indemnización mayor que considera que le corresponde.

Los hechos se remontan al 2 de marzo de 2016, cuando la paciente, de 39 años, acudió a un centro de iDental en Gijón y suscribió dos planes de tratamiento. Sin embargo, las intervenciones que se le realizaron le ocasionaron daños, teniendo incluso que acudir al servicio de Urgencias del Hospital de Cabueñes en distintas ocasiones. Terminó con secuelas.

Por ello decidió acudir a los tribunales en noviembre de 2017, representada por el abogado Emilio José Ceñal Fernández, reclamando una indemnización. Aunque no en la totalidad de la cuantía que se reclamaba, el juez le dio la razón y en la sentencia se establece que los profesionales de la clínica no actuaron correctamente y la juez les responsabiliza de lo ocurrido. El juicio se celebró el pasado 27 de junio de este año, aunque iDental no se presentó, declarándose en rebeldía.