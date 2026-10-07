Pardo (PP) reclama reforzar la prevención y el diagnóstico precoz del VIH y otras infecciones de transmisión sexual

La diputada regional y portavoz de Sanidad del Partido Popular de Asturias, Pilar Fernández Pardo, durante su reunión con representantes del Comité Antisida de Gijón. - PP ASTURIAS

GIJÓN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional y portavoz de Sanidad del Partido Popular de Asturias, Pilar Fernández Pardo, ha señalado este miércoles que "las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un verdadero problema de salud pública, tanto por su morbilidad como por sus complicaciones y secuelas si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz".

Así lo ha indicado tras mantener una reunión con representantes del Comité Antisida de Gijón, en la que han abordado la situación de las infecciones de transmisión sexual y la necesidad de reforzar las medidas de prevención, diagnóstico precoz y tratamiento ante el incremento sostenido de casos en Asturias, según una nota de prensa del PP de Asturias.

"Las asociaciones no pueden ser consideradas únicamente colaboradores puntuales", ha considerado Pardo, quien ha incidido en que "su experiencia es imprescindible para identificar los problemas, mejorar la prevención, llegar a colectivos vulnerables y evaluar si las medidas públicas funcionan".

En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que dé un paso adelante y traduzca sus compromisos en medidas concretas. "Exigimos al Gobierno de Asturias que convierta las declaraciones de intenciones en actuaciones concretas, coordinadas y evaluables", ha urgido.

La portavoz de Sanidad, al tiempo, ha anunciado que el Partido Popular llevará a la Junta General una proposición no de ley que tiene como ejes principales la prevención, el diagnóstico precoz, la atención integral, y la defensa de los derechos y la igualdad.

Asimismo, Fernández Pardo ha señalado que el objetivo debe ser avanzar hacia las metas internacionales de Onusida para 2030, que las personas conozcan su estado serológico accedan al tratamiento y alcancen la supervisión viral.

"Queremos una Asturias que prevenga más, diagnostique antes, atienda mejor y discrimine menos y queremos hacerlo escuchando a quienes trabajan cada día sobre el terreno", ha remarcado la diputada 'popular'.