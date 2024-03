El parlamento respalda la Declaración de Bimenes para avanzar en la oficialidad de las lenguas de Asturias

Vox advierte a Queipo (PP) de que "si se pasa al otro bando" no va a ser presidente del Principado porque no contará con su apoyo.

"Sí al asturiano y no a la cooficialidad", dicen desde el PP recordando ser los únicos que aprobaron una ley de uso y promoción.

OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta General ha respaldado este miércoles, con los 24 votos de PSOE, IU-Convocatoria y el Grupo Mixto, tanto de Foro como de Podemos la Declaración de Bimenes del Conseyu de la Rede de Normalización Llingüística, en defensa de las lenguas propias de Asturias y para avanzar hacia su oficialidad. Los 17 diputados del PP se han abstenido y los 4 de Vox han votado en contra.

La proposición no de ley (PNL) ha sido presentada de forma conjunta por PSOE e IU, y sus diputados Noelia Macías y Xabel Vegas, respectivamente, han defendido la iniciativa y han apelado al PP para que se sumen al consenso en favor de la riqueza lingüística del Principado.

Noelia Macias instó a dejar de usar las lenguas propias de Asturias como elemento de discordia y alcanzar el máximo consenso para respetar la pluralidad lingüística asturiana. "Miren para Galicia y tomen de ejemplo a sus compañeros gallegos, orgullosos de su cultura y de defender el gallego", le ha pedido al PP.

En la misma línea, Xabel Vegas ha hecho un llamamiento a todos los partidos democráticos en defensa del patrimonio lingüístico de todos los asturianos y de todas las asturianas. El diputado de IU, que ha optado por defender la iniciativa en castellano para evidenciar que el asturiano no puede caer en ser "algo meramente testimonial y autorreferencial", ha pedido al PP que se sienten a negociar "un modelo de oficialidad con el que puedan sentirse cómodos".

"Estamos convencidos de que más tarde o más temprano, ustedes acabarán entendiendo la importancia de los idiomas para Asturias", ha dicho Vegas, recordando que el PSOE no fue partidario durante décadas.

Tanto Foro como Podemos se han mostrado partidarios de la iniciativa, mientras que desde el PP, el diputado José Luis Costillas ha argumentado que su formación dice "sí al asturiano y no a la cooficialidad", recordando ser los únicos que aprobaron una ley de uso y promoción.

"Así se lo ha manifestado al propio presidente del PP de la Academia de la Llingua en la visita que se realizó a la sede de esa institución", ha dicho el diputado 'popular', señalando que la declaración de Bimenes es "la burda respuesta del PSOE y su socio" a dicha visita.

Por su parte, el diputado de Vox Javier Jové ha apuntado que los asturianos ya han decidido cuál es el lugar que tiene que ocupar el asturiano, afirmando que ese es "el baúl de los recuerdos", incidiendo en que el asturiano "no es oficial, pero tampoco es ilegal".

"A nadie le persiguen ni le multan por utilizar en llingua. Todo lo contrario, es subvencionado. Entonces dejen ya de lloriquear. Dejen de lloriquear. Ustedes no son víctimas, son verdugos", ha remarcado.

Asimismo, ha comentado que hace muchos años en su familia decidieron "hablar en inglés". "Lo hacemos en todo lugar. No solo en el ámbito doméstico, sino también cuando estamos en la calle, cuando vamos a la compra, cuando estamos en el parque. ¿Pero saben lo que no hacemos? Yo cuando voy con mi hija al Alimerka a hacer la compra, y estamos hablando tranquilamente en inglés entre nosotros, pero cuando voy a la cajera a que me cobre, no le exijo que me hable en inglés", ha relatado.

Además, ha aprovechado para advertir al presidente y portavoz del PP, Álvaro Queipo de que "si se pasa al otro bando" no va a ser presidente del Principado porque no contará con su apoyo.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Por otra parte, el pleno de este miércoles ha abordado una proposición no de ley (PNL) del PP sobre modificación del Decreto por el que se aprueban las normas relativas a procedimientos administrativos para reducir los plazos de los trámites administrativos y potenciar la figura del silencio administrativo positivo. La iniciativa del PP ha decaído al contar con 22 votos a favor y 23 en contra.

Entre otros asuntos, el pleno también ha procedido a las votaciones para la designación de representantes de la Junta General en organismos y entidades del sector público.