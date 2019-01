"Ni un pasó atrás", advierten colectivos de mujeres ante quien negocia con sus derechos como moneda de cambio

Publicado 15/01/2019 19:25:33 CET

GIJÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones del Consejo de Mujeres de Gijón han salido este martes a la calle para gritar "Ni un paso atrás" y mostrar su indignación por un proceso de negociación política que utiliza como moneda de cambio los derechos de estas.

Así se ha dejado claro en el manifiesto leído con motivo de la concentración convocada, en la plaza Mayor de Gijón, en apoyo de las mujeres andaluzas. La concentración ha tenido lugar en más de 100 ciudades españolas coincidiendo con el debate de investidura en Andalucía de Juan Manuel Moreno.

En el acto, se ha animado, especialmente a las mujeres, a que ejerzan su responsabilidad democrática y dejen claro, en las urnas, que sus derechos son "intocables" y que no hay pacto posible con quienes defienden en las instituciones "las pretensiones de los violentos", dice el documento.

El Consejo de Mujeres, asimismo, ve necesario seguir recordando a toda la sociedad que no están dispuestas a permanecer "mudas ante la lluvia diaria de mentiras, en las redes sociales, en la prensa, en los hilos de whatsApp y en tantos frentes, en los que se transmiten impunemente noticias falsas sobre la violencia que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres, porque tenemos en la memoria el doloroso recuerdo de las mujeres asesinadas y de nuestra palabra secuestrada", han advertido.

En este sentido, han recriminado el uso "perverso", según ellas, "del lenguaje con el que tratan de confundir a la población y denigrar el feminismo equiparándolo a las manifestaciones más ignominiosas de la historia". "Gritamos alto y claro NO", dice el manifiesto en el que se reivindica que el feminismo es el movimiento que defiende la igualdad de las mujeres y los hombres y el derecho a vivir libres.

También han alertado ante lo que dicen que es un "rearme del patriarcado", que responde a través del "castigo, la rabia y la reacción más rancia y violenta del machismo ante la conquista del poder de las mujeres, antes concentrada exclusivamente en manos masculinas".

Para estos colectivos, avances alcanzados en materia de violencia de género, la protección legal a las mujeres víctimas, los recursos que facilitan su autonomía y recuperación para una vida activa, la protección de los menores en estos casos, "o simplemente la libertad para tomar las calles porque nos matan y nos violan con casi total impunidad, explica el miedo del machismo a que consolidemos el terreno ganado y es acicate suficiente para mantener esta guerra no declarada contra las mujeres en pleno siglo XXI", continúa el manifiesto.

Han llamado la atención asimismo, sobre que estos partidos de derechas y de ultraderechas y cualquier otro que acusa de "ideología de género" al feminismo son quienes defienden "a ultranza la ideología machista y patriarcal". A estos les han acusado de estar dispuestos a utilizar mentiras o noticias falsas para revertir los derechos conquistados de las mujeres y limitar la presencia de estas en el escenario político y social.

Han rechazado, a este respecto, que sea cierto que España padezca "una epidemia de falsas denuncias" de mujeres contra los hombres, "acusados por 'mujeres malvadas' que simulan el maltrato", han ironizado.

Han pedido, unido a ello, que los medios de comunicación hagan una información responsable, para no convertirse en "cómplices de las fake News". Han echado mano, en este caso, de datos oficiales para recalcar que del 1,2 millones de denuncias presentadas entre 2009 y 2017, solo el 0,01 por ciento resultaron falsas, "siendo un número infinitamente más bajo que el de otros tipos de delitos", han recalcado.

Con todo, el Consejo de Mujeres ha atribuido esta "campaña de mentiras de la ultraderecha y las formaciones políticas que presumen sin complejos de machistas" a querer mantener calladas a las mujeres y volver a "invisibilizarlas", al amenazar, entre otras cosas, con derogar la Ley integral contra la Violencia de Género.

SOLO POR SER MUJER

"Equiparar la violencia que sufren las mujeres a manos de los hombres con la que sufren los hombres a manos de las mujeres, es negar el carácter estructural de la violencia que sufrimos las mujeres por el mero hecho de serlo", han apuntado.

"Esta es una violencia diferente propia del contexto patriarcal y machista que ustedes abanderan, por ello, en un autentica democracia tiene un tratamiento legislativo distinto que en España ha sido avalado en multitud de ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, han agregado, para añadir después que es "intolerable" minimizar el casi millar de víctimas mortales contabilizadas desde 2003.

El manifiesto, en este sentido, habla de lucha contra el "terrorismo machista" que las ha llevado a conquistar un compromiso social, político e institucional contra las violencias de género. Han conminado, asimismo, a no volver la espalda al compromiso con los derechos humanos, al tiempo que han apelado a la responsabilidad de la sociedad, a la que invitan a movilizarse y tomar conciencia del riesgo de la perdida de derechos.

De hecho, han augurado que esto va a ser una lucha continúa de todas las organizaciones de mujeres y el punto de partida de largas movilizaciones, "porque las mujeres no vamos a permitir ningún retroceso en nuestros derechos", han apostillado. "No vamos a callar", han sostenido antes de recalcar que los derechos de las mujeres no se negocian.