Patricia Martínez Cueto gana el IV Premio Pachín de Melás de teatro en asturiano por 'Llugares comunes'

Patricia Martínez Cueto, premio IV Premio Pachín de Melás de textos teatrales en asturiano por su obra 'Llugares comunes'. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha concedido a Patricia Martínez Cueto el IV Premio Pachín de Melás de textos teatrales en asturiano por su obra 'Llugares comunes. Drama rural femenín en trés actos'. El galardón está dotado con 6.000 euros e incluye la coedición del texto ganador.

El jurado, presidido por el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, ha destacado la capacidad de la obra para combinar tradición y modernidad a partir de "un ritmo muy fluido" y de "un uso del asturiano muy natural, muy tradicional", según ha informado el Gobierno del Principado.

El fallo también subraya "el dominio pleno de la expresión corporal y de la musicalidad" de una propuesta que explora las posibilidades escénicas más allá de la palabra. Asimismo, valora el uso de elementos audiovisuales para marcar el paso entre actos y escenas y la elección de los adjetivos que los introducen.

Además de la dotación económica y la coedición, el premio contempla la coproducción de la obra con una compañía profesional y su incorporación a las actividades culturales promovidas por el Principado, con el objetivo de facilitar que los textos reconocidos lleguen a los escenarios.

El jurado ha estado integrado por Begoña Martínez Cezón, Eloy Antuña Zamarro, José Antonio García Fernández y Tamara Collar Rodríguez. Como secretaria ha actuado María Dolores Rodríguez Vázquez, responsable de promoción del asturiano de la Dirección General de Acción Cultural y Normalización Llingüística.

Patricia Martínez Cueto es licenciada en Periodismo y ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en distintos medios de comunicación. Desde 2018 ejerce como profesora de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto de Infiesto, donde coordina grupos y representaciones teatrales.

El certamen recuerda al dramaturgo Emilio Robles Muñiz (Gijón, 1877-1937), conocido como Pachín de Melás y fundador de la corriente costumbrista, y forma parte de las iniciativas del Ejecutivo autonómico para apoyar la creación literaria y teatral en asturiano.