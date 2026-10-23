Patti Smith afirma que el Premio Princesa de Asturias es "un incentivo para seguir trajando"

Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes. - RTVE

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantautora y escritora estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes, ha afirmado este viernes que recibir el galardón constituye "un incentivo para seguir trabajando y evolucionando" a sus casi ochenta años, al tiempo que ha subrayado que este reconocimiento busca dar "esperanza y estabilidad a las nuevas generaciones".

En un discurso pronunciado durante la ceremonia de entrega de los galardones en el Teatro Campoamor de Oviedo, la artista se ha mostrado confiada en hablar en nombre de todos los premiados, con quienes ha asegurado sentirse unida. En este sentido, ha manifestado la gratitud del conjunto de los galardonados por el honor de haber recibido el Premio Princesa de Asturias.

"Todos los galardonados han contribuido a mejorar el bienestar del mundo y de las personas, son referentes que promueven la alegría, protegen el medioambiente, exploran con audacia, defienden los derechos humanos, incentivan la curiosidad intelectual y constituyen una fuente de orgullo. Me siento muy afortunada de hallarme entre ellos", ha pronunciado.

Para Smith, un reconocimiento así permite detenerse a reflexionar sobre los logros conseguidos a lo largo de la vida. "Ya cerca de cumplir ochenta años, también creo que el premio es un incentivo para seguir trabajando y evolucionando, para encontrar nuevas formas de ayudar del mejor modo posible a la gente y dar esperanza y estabilidad a las nuevas generaciones", ha dicho. A título personal, también ha agradecido las oportunidades que la Fundación Prinesa le ha brindado "de hablar cara a cara, interactuar y actuar para tantísima gente joven y prometedora".

"Todos nos iremos de aquí con un premio mayor que el que anticipábamos, el de la amistad duradera", ha asegurado. "Somos el mundo que nos rodea, podemos ser la revolución de la tierra", ha sentenciado Smith, quien ha concluído su discurso cantando en directo de su canción Wing.

TRAYECTORIA

Referente cultural durante más de cinco décadas, Smith irrumpió en la escena musical con el sencillo 'Hey Joe / Piss Factory' (1974) y alcanzó notoriedad con el álbum 'Horses' (1975), considerado uno de los trabajos fundamentales del punk rock. Posteriormente publicó discos como 'Easter' (1978), que incluye la conocida canción 'Because the Night', 'Wave' (1979), 'Dream of Life' (1988) o 'Gone Again' (1996), entre otros.

Su producción literaria incluye poemarios como 'Seventh Heaven' (1972) o 'Auguries of Innocence' (2005), así como memorias de gran reconocimiento como 'Just Kids' (2010), galardonado con el National Book Award, 'M Train' (2015) y 'Year of the Monkey' (2019). En 2025 publicó 'Bread of Angels'.

Comprometida con diversas causas sociales y políticas, Smith ha desarrollado también una intensa actividad artística en disciplinas como la fotografía y la instalación. En los últimos años ha presentado proyectos como 'Correspondences', junto a Soundwalk Collective, centrado en la crisis climática.

Entre otros reconocimientos, ha sido distinguida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2019), el Premio Polar de la Música (2011) y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock. Actualmente continúa ofreciendo conciertos y recitales dentro de una gira internacional conmemorativa del 50 aniversario de 'Horses'.