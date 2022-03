Paz Fernández Felgueroso y Femetal, homenajeados por ser los impulsores de las 'Letronas', un icono de ciudad

Homenaje del Ayuntamiento de Gijón a la ex alcaldesa gijonesa Paz Fernández Felgueroso y a Femetal, por ser los impulsores de las 'Letronas' , en los jardines de la Reina (Gijón)

GIJÓN, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha rendido homenaje este martes a la ex alcaldesa gijonesa, Paz Fernández Felgueroso, y a la patronal del metal asturiano Femetal, por ser los impulsores de la construcción y colocación de las 'Letronas' que se han convertido en reclamo turístico en los jardines de la Reina hace ya once años.

El acto, en el que se les ha entregado una estatuilla a escala de la original, ha sido presidido por la actual alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha destacado que las 'Letronas' se han convertido en un "icono" de la ciudad, querido por la ciudadanía y por los turistas.

"Nos da mucho juego", ha reconocido la alcaldesa, quien ha justificado el merecido homenaje a Femetal y a Fernández Felgueroso. Ha apuntado, asimismo, que está hecho por cinco empresas del metal, por lo que recoge el legado industrial de la ciudad, y además mira al mar, otro de los elementos significativos de Gijón.

"Es importante reconocer las cosas que dejan una impronta en la ciudad", ha resaltado, al tiempo que ha puesto de ejemplo de ello las 'Letronas'

Por su parte, Fernández Felgueroso ha explicado que llevaba tiempo con ganas de que Gijón tuviera unas letras que la identificaran y encima al lado del mar, por lo que propuso a Femetal una colaboración público-privada.

Ha llamado la atención sobre que no fue fácil construir esta escultura. La ex alcaldesa ha indicado, además, que el lugar elegido fue por una parte la vista al mar, pero también el hecho de que estuviera enfrente de la sede de Femetal, sin la que no hubieran podido haberlo hecho.

En el caso de Femetal, Ulacia ha incidido en que este es un claro ejemplo de que la colaboración público-privada es capaz de transformar los sueños, las ideas en realidades.

Unas realidades que, además, como es el caso, se convierten, según él, en un símbolo social del que todos podemos participar, no solo para los gijoneses sino para que se convierta en un vínculo de unión con otras colectividades a nivel nacional e internacional.

Sobre la dificultad de la ejecución de la escultura, ha recalcado que los del metal "siempre estamos acostumbrados a trabajar con dificultades".

Dicho esto, ha indicado que afortunadamente disponen de material capaz de adaptarse y son capaces de encontrar a través del diseño y la ingeniería la mejor aplicación práctica que se pueda dar. La escultura, según Ulacia, une un pasado portuario y pesquero de la ciudad con el presente de la aportación del acero a la economía y el bienestar de Asturias.

En cuanto a la réplica en miniatura de las 'Letronas', en la entregada a la ex alcaldesa rezaba así el mensaje: 'Por idear este proyecto, icono de Gijón, y hacerlo realidad'. En la de Femetal, el mensaje era el siguiente: 'Esta obra, icono de Gijón, fue elaborada gracias a la propuesta de Doña Paz Fernández Felgueroso y la colaboración de Femetal'.

La casualidad, además, hizo que en el acto los protagonistas estuvieran acompañados de un grupo de estudiantes del CP Príncipe de Asturias, que pasaban por los jardines del Náutico. La alcaldesa, que ejerció muchos años de profesora, no dudo en darles unas explicaciones y en fotografiarse con ellos.

