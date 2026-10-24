El PDM recibe un premio nacional por su labor de formación en reanimación cardiopulmonar

Archivo - Jorge Pañeda, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Deportivo Municipal de Gijón (PDM) del Ayuntamiento de Gijón ha sido reconocido en la quinta edición de los Premios RCP Escuelas, convocados por la Fundación Española del Corazón y la Sociedad Española de Cardiología, en la categoría de Originalidad y Creatividad.

Según ha informado este sábado el Ayuntamiento de Gijón, el galardón distingue el trabajo desarrollado para acercar las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) a los escolares y dotarlos de conocimientos básicos para actuar ante una situación de emergencia.

Con este premio se trata de reconocer el trabajo del Servicio de Medicina Deportiva del Patronato y su organización de diferentes iniciativas vinculadas a la promoción de la reanimación cardiopulmonar con divulgación a través de internet, diferentes recursos gráficos y la celebración de la jornada de RCP simultánea en el Palacio del pasado 16 de octubre que lleva ya 6 ediciones.

El concejal de Deportes y Educación y presidente del PDM, Jorge Pañeda, ha destacado la importancia de incorporar este aprendizaje desde las primeras etapas educativas. "Aprender a actuar ante una parada cardiaca puede salvar vidas y es un conocimiento que nuestros escolares deben adquirir desde edades tempranas", ha señalado.

Pañeda ha subrayado que la formación impulsada desde el Patronato va más allá de la práctica deportiva y contribuye a preparar a los jóvenes para responder ante situaciones que pueden producirse en cualquier entorno. "Queremos que los niños y niñas de Gijón sepan reconocer una emergencia, pedir ayuda y conocer las maniobras básicas de reanimación. Son herramientas que pueden marcar la diferencia y que, además, fomentan valores como la solidaridad y la responsabilidad", ha añadido.

Los Premios RCP Escuelas tienen como objetivo promover la enseñanza de estas técnicas en los centros educativos y reconocer proyectos que contribuyan a que niños, niñas y jóvenes sepan cómo actuar ante una parada cardiaca. En particular, la categoría de Originalidad y Creatividad distingue iniciativas que recurren a fórmulas innovadoras para sensibilizar y formar al alumnado en reanimación cardiopulmonar.

"Este premio supone un respaldo al trabajo que estamos realizando y nos anima a seguir acercando estos conocimientos a los escolares de Gijón. Formar en reanimación cardiopulmonar es también formar en ciudadanía y en compromiso con los demás", ha concluido Pañeda.

Según los datos difundidos por la Fundación Española del Corazón, en España se produce una parada cardiaca aproximadamente cada 20 minutos y la intervención inmediata de los testigos mediante maniobras de RCP puede triplicar las posibilidades de supervivencia. Con este premio, el PDM ve reconocido su trabajo para extender la formación en RCP entre los escolares de Gijón y contribuir a construir una ciudadanía mejor preparada para actuar ante situaciones de emergencia.