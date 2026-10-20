Pedro Sánchez dará el lunes un mitin en Gijón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dará un mitin en Gijón (Asturias) el próximo lunes 26 de octubre a las 18.00 horas, en la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Será en el pabellón central de la Feria de Muestras de Gijón, según información del PSOE recogida por Europa Press. Además de Sánchez, está previsto que intervenga en el acto la vicesecretaria general, acción política e igualdad de la FSA-PSOE y candidata al Congreso por Asturias, Adriana Lastra.

También tomarán la palabra el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, y la candidata a la alcaldía de Gijón y viceconsejera de Turismo del Gobierno de Asturias, Lara Martínez.