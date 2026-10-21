Pelayo Martínez Olay gana el Premio Enriqueta González Rubín de narrativa joven con 'Pallabres d'anguaño'

El ganador del premio 'Enriqueta González Rubín' Pelayo Martínez Olay. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pelayo Martínez Olay ha ganado la sexta edición del Premio Enriqueta González Rubín de narrativa joven en asturiano con 'Pallabres d'anguaño', un conjunto de 19 relatos breves con los que el autor se acerca a distintas realidades de la sociedad desde una escritura que el jurado define como madura, original y "formalmente impecable".

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, las historias tratan asuntos "muy presentes en la actualidad", desde el alzhéimer, el abuso sexual o el suicidio a la adolescencia, la vejez, el trabajo y las relaciones sociales, temas que conviven en un libro que, según el fallo, resulta "original y sorprendente, al mismo tiempo que realista y muy natural" y consigue construir un retrato del presente.

El director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, ha presidido el jurado, del que también han formado parte Claudia Gutiérrez Lueje, escritora y ganadora de la edición de 2025; Blanca Fernández Quintana, escritora, y Llucía Menéndez Suárez, docente. María José Ramos Viesca, jefa de la Sección de Normalización Llingüística, ha actuado como secretaria.

El Premio Enriqueta González Rubín de narrativa joven en asturiano, dotado con 3.000 euros, fue creado por el Principado en 2021 para reconocer el talento de las nuevas voces de la literatura en asturiano y abrir espacio a autores jóvenes y a nuevas historias.

Pelayo Martínez Olay (Langreo, 1997) es profesor de Llingua Asturiana y Lliteratura en Educación Secundaria y graduado en Lenguas Modernas y sus Literaturas por la Universidad de Oviedo. Ha recibido distintos reconocimientos en certámenes literarios y en 2024 publicó con la editorial CuatroGotes Fuxir, su primer libro de relatos.