La película 'Frente al silencio' gana sendos premios al mejor documental largometraje en Nueva York

La película 'Frente al silencio' ha recogido esta semana dos premios del New York City International Film Festival y The Artist Forum Film Festival New York, como Mejor Documental Largometraje.

'Frente al Silencio' es la última película dirigida por Emilio Ruiz Barrachina, y ha ganado festivales tanto en calidad de documental como de película de ficción. Tal como argumenta Barrachina, se ve como una ficción pero no hay actores, sino que los actores son los protagonistas en la vida real.

'Frente al Silencio' está basada en el último libro que escribió el poeta Félix Grande en 2014, 'La Cabellera de la Shoá' unos meses antes de fallecer y tras visitar el campo de exterminio de Auschwitz, donde quedó impresionado tras ver las dos toneladas de pelo de mujer que todavía se exhiben en una de las dependencias del museo.

Fuensanta La Moneta, bailaora granadina, es la protagonista de la película. Barrachina y La Moneta decidieron empezar juntos esta aventura cinematográfica que cuenta cómo la Moneta y un grupo de alumnos suyos del Centro Cívico de El Zaidín de Granada deciden montar un espectáculo flamenco basado en el libro de Félix Grande. Estos alumnos son jóvenes que sufren discriminaciones y persecución por causas de homofobia, raza o género y que expresan sus sentimientos a través del baile.

'Frente al Silencio' asistió al primer festival, el Adolph Zukor (dedicado al fundador de Paramount Pictures) en el mes de septiembre, en Hungría, donde ya obtuvo los galardones de Mejor Película, Premio Especial del Jurado, Mejor Banda Sonora y Mejor Fotografía. A partir de ahí ha sido seleccionada, hasta la fecha, en 35 festivales alrededor del mundo. Ha ganado, entre ellos, festivales en Tokyo, Dubai, Sydney, Atenas, Florencia, Los Angeles o Birmingham.

El único actor que aparece en la película es el asturiano Miguelo García, ganador de dos premios en Dubai y Nueva York. La Moneta, por su parte, ha recogido varios reconocimientos, tanto como actriz protagonista como autora de la Banda Sonora.

La película se ha rodado gracias a las ayudas de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias, la Fundación de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Granada. Está rodada en Auschwitz y Granada, si bien se trata de una producción asturiana.