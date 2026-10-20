La peña La Gandaya, elegida como Rey del Goxu y la Faba del Antroxu 2027

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La peña 'La Gandaya' ha resultado elegida como Rey del Goxu y la Faba del Antroxu de Avilés 2027. Así lo ha acordado este martes la comisión encargada de valorar las candidaturas presentadas, cuatro en esta ocasión.

La peña 'La Gandaya' está integrada por Natalia Gómez Baena, Noa Lago Gómez, Laura Benito Cabrera, Aitana Pérez Benito, Daniella Cornide Cortés, Patricia Cortes Santiago, Nazaret de Sousa García, Giromy Pavón Morán, Carmen Rodríguez Ures, José Ángel Sierra García y Reyes Álvarez Rodríguez.

Su propuesta se denomina 'Universo DisneiAntroxero'. Con ella quieren "convertir las calles de Avilés en un cuento en el que no haya solo dibujos animados y hadas, sino todo lo que incluye la factoría del cine, como los villanos".

Se trata de una temática que según la candidatura no es solo para niños, apelan a los adultos que crecieron con los clásicos en VHS. La temática propuesta ofrece un abanico inagotable de ideas como castillos, galeras, carrozas de época o naves, y permite a los grupos y peñas un juego humorístico único. Destacan en su candidatura que "para la hostelería también es una temática llena de posibilidades con las que decorar sus fachadas e interiores que pueden hacer de sus establecimientos un viaje a la nostalgia o la ilusión".