Pérez (USO), sobre Arcelor y Sekurit, insta a trabajar para que no se pierda "ni un solo puesto de trabajo"

"Lo que no podemos caer es en el cinismo", advierte ante la deslocalización de empresas



OVIEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), Joaquín Pérez, ha animado este jueves en Gijón, ante la situación en ArcelorMittal o el ERE anunciado en la línea de Sekurit de Saint Gobain en Avilés, que hay que trabajar para que no se pierda "ni un solo puesto de trabajo", con fórmulas voluntarias, vía jubilación por ejemplo, para que el daño sea "el menor".

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de la presentación en el Centro Municipal Integrado del Llano, en Gijón, del 'Informe Socioeconómico y laboral del Principado de Asturias', así como el acto confederal del 1 de mayo en este municipio, que tendrá como lema 'por el EMPLEO, sin letra pequeña'.

En todo caso, ha apostado por ir al debate de fondo, respecto a una industria que ha sido "abandonada" y no se ha ido modernizando para adaptarse a los momentos actuales.

Asimismo, ha indicado que todo lo que sea deslocalizar producción, ya sea parcial o total, tiene unos motivos, ya sea puramente económicos, energéticos o de materias primas u otros. Para él, se debe estudiar caso por caso.

"Lo que no podemos caer es en el cinismo", ha recalcado el dirigente sindical, a lo que ha incidido en que lo que no se puede es importar o ir a comprar productos a otros países en los que no cumplen los parámetros medioambientales que a nosotros mismos nos exigimos, mientras que en España cerramos empresas y se pierden puestos de trabajo.

Sí ha estado de acuerdo con exigir más a empresas que reciben ayudas y luego despiden trabajadores, sobre todo "cuando nos están engañando y lo que están haciendo es jugar con una ingeniería empresarial y saben el fin".

Eso sí, ha visto importante pedir más a empresas que reciben ayudas y no crean ningún puesto de trabajo, pero mantienen un tratamiento fiscal igual a las que sí generan empleo.

Junto a él ha hablado el coordinador general de USO en Asturias, Miguel Rivero, quien ha considerado, al igual que Pérez, que hay que luchar porque no se destruya empleo.

En el caso de ArcelorMittal, ha mostrado su preocupación porque está "un poco frío" el tema del Perte, a lo que ha recalcado que se trata de "la empresa de Asturias", con alusión a su tamaño y potencia tractora de la economía. Por ello, ha opinado que todo lo que sea implementar el proceso de descarbonización será bueno en aras a garantizar una viabilidad futura.