Suárez responde a Vox que no han recibido ninguna queja por los programas 'Ni ogros ni princesas' y Soisex

Ignacio Blanco interviene en la JGPA - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Carmen Suárez, ha respondido este martes en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) a una pregunta de Vox sobre el programa 'Ni ogros ni princesas' y 'Soisex'. Según ha explicado Suárez, el Gobierno asturiano no ha recibido queja alguna acerca de dos programas de educación afectivo-sexual.

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, criticó que no se preguntase a los padres si querían que personal "no adscrito" a la Consejería de Educación impartiese unos programas que, a su juicio, vulneran el derecho constitucional de los padres a dar a sus hijos la educación moral y religiosa que ellos elijan.

Suárez ha interpretado que Blanco estaba "confundiendo" la educación en igualdad con el derecho a la formación moral y religiosa. Mientras que esto último es algo privado, la consejera ha indicado que la educación en igualdad tiene que ser universal.

Por lo que respecta al programa 'Ni ogros ni princesas', Suárez ha comentado que es un programa "contrastado" y que no ha planteado ningún problema. En relación al de Soisex, ha dicho que en Gijón se están impartiendo talleres a las familias con el contenido de los mismos. En cualquier caso, Suárez ha explicado que son los centros los que deciden impulsarlos y ponerlos en marcha.

Sin embargo, Blanco ha criticado los programas no solamente porque no se pida consentimiento a los padres o porque lo imparta personal no adscrito. También se ha referido a los contenidos y ha afirmado que el programa 'Ni ogros ni princesas' plantea una guía que posiciona al hombre como un "depredador sexual". "No hay mayor inmoralidad que imponer la inmoralidad de uno", ha comentado. La "caricaturización" de los varones, según Blanco incluye además su calificación de "acosadores de homosexuales".

"No he leído en esta guía que la mayor parte de los delitos violentos contra las mujeres los comenten inmigrantes, eso no aparece por ningún lado", ha criticado el parlamentario.