Pineda rechaza que hubiera veto a la propuesta de Ciudadanos y alega que no era "legalmente correcta".

GIJÓN, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, Marina Pineda (PSOE), ha aclarado este martes que no se admitió a trámite la proposición de Ciudadanos para que se crease una Comisión Permanente de Pleno sobre los proyectos para captar fondos europeos por un error en su formulamiento.

"No ha existido nunca veto por parte del Gobierno municipal", ha asegurado en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, en respuesta a las declaraciones del edil de la formación naranja Rubén Pérez Carcedo, que acusaba a la alcaldesa de vetar la proposición plenaria.

La edil socialista ha insistido en que no se ha hurtado el debate en el Pleno, solo que la propuesta no era "legalmente correcta", por lo que la Secretaría General de Pleno advirtió de ello y no se pudo admitir.

"Si Ciudadanos no es capaz de articular sus propuestas adecuadamente, lo que no puede es después querer echarle la culpa al Gobierno municipal y mucho menos a la alcaldesa, que ni siquiera tomó ninguna decisión respecto a esta propuesta", ha señalado.

"En política no vale todo", ha afeado Pineda, quien ha conminado a la formación naranja a no tergiversar la realidad y no contar mentiras.