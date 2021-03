Plataforma Pasarela del Bajo Nalón exige al Principado que consiga fondos europeos para el proyecto

OVIEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Plataforma Pasarela del Bajo Nalón, que reivindica una conexión entre La Arena y San Esteban, ha instado al Gobierno asturiano que consiga fondos europeos para realizar una obra que llevan demandando los vecinos desde hace unos cuarenta años.

Desde la plataforma se han mostrado decepcionados por las últimas declaraciones al respecto del consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, quien dijo esta semana que el proyecto no es una prioridad porque en la relación de coste-beneficio no se pudo encajar en el presupuesto regional de este año.

Recuerda el colectivo que ya hace cuatro décadas que el Ayuntamiento de Soto del Barco realizó la petición formal para la construcción de la infraestructura. Las palabras del consejero, señalan, han sido un nuevo "jarro de agua fría" para la comarca.

"No vale decir que 'hay otras prioridades', una frase aquí se pronuncia mucho, pero que no puede valer para cualquier momento. Habrá 'otras prioridades', pero estas son las nuestras", han insistido.

Tampoco comparten que la relación de coste-beneficio no justifique el proyecto. "¿Acaso no cuentan como beneficios el impulso a la economía y al empleo del Bajo Nalón y de toda Asturias? ¿No suma el impulso a la comunicación básica entre los dos pueblos, unidos por históricos y estrechos vínculos familiares y laborales, pero separados por el río? ¿Acaso no deben considerarse las décadas de maltrato con el carbón que ensució las aguas, pero no trajo compensación alguna, quizás porque tampoco se pidió con fuerza, dicho sea de paso?", preguntan.

Así las cosas, consideran que la "ingente cantidad" de fondos europeos y nacionales para la transición ecológica y para la reconstrucción económica debe ser aprovechada para construir la pasarela.

"Si el Principado de Asturias gestiona bien, esta obra podría ser financiada en gran parte con cargo a esos recursos adicionales", dicen desde la plataforma, que invita al presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, a acudir al Bajo Nalón y escuchar sus argumentos y los de los vecinos de la zona.