La Plataforma Religión en la Escuela acusa a la ministra de educación de pretender imponer su ideología

Publicado 14/07/2018 19:23:02 CET

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Religión en la Escuela ha cargado este sábado contra la ministra de Educación, Isabel Celáa, a la que ha acusado de realizar un planteamiento basado en sus ideas partidistas, pero en ningún momento ofrece argumentos pedagógicos, de modo que, lo que pretende es imponer su ideología.

La Plataforma ha indicado que la propuesta de la ministra "vulnera la libertad de los padres de elegir la educación moral y religiosa que consideran adecuada para sus hijos conculcando de este modo el artículo 27.3 de la Constitución Española".

En este sentido recuerdan que el Estado debe garantizar este derecho constitucional. "La asignatura de religión no es obligatoria para todos, no se impone, sino que es de libre elección. La puede elegir quien así lo considere de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas", indica el colectivo.

Además consideran que es un planteamiento que va en contra de la realidad en Europa. Así destacan que en los países europeos se estudia religión (Finlandia, Alemania o Italia), incluso en alguno de ellos es de carácter obligatorio, ya que consideran esta asignatura fundamental para el desarrollo integral del alumnado.

"Se quiera o no, se crea o no, no hay que olvidar que las raíces europeas son religiosas y, concretamente, cristianas. Basta con mirar las obras de arte de nuestros museos, o el arte arquitectónico y escultórico de nuestras ciudades para darnos cuenta de ello.

Ignorar la religión es ignorar nuestras raíces", concluye la Plataforma.