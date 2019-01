El Pleno aprueba, con la abstención de Foro, consensuar con la oposición los fondos europeos del 'Gijón-In'

Publicado 30/01/2019 18:02:37 CET

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno, con la sola abstención de Foro, una proposición del PSOE de cara a que el Gobierno local informe sobre el proyecto para la gestión inteligente e integral del alumbrado público y de los edificios municipales financiados por el Fondo Europeo de Eficiencia Energética.

También recoge la iniciativa que se informe sobre las actuaciones que se van a realizar y que estas puedan consensuarse con los grupos de la oposición.

La edil del PSOE Marina Pineda, en este sentido, ha recalcado que tras la auditoría realizada son 22 millones de euros la inversión estimada a realizar entre diez y 15 años, lo que compromete a las tres próximas corporaciones, ha recalcado.

Y aunque ha reconocido que se trata de una competencia de la Junta de Gobierno local la licitación de este contrato, cree que al margen de que haya cuestiones técnicas, hay otras de carácter político.

Entre otras medidas, está previsto cambiar casi 40.000 luminarias (39.285) por led; implantar sistemas de regulación y control sobre la totalidad del alumbrado exterior y del interior de 97 edificios municipales; adecuación de 662 centros de mando de alumbrado público; y la renovación de la iluminación interior de 97 edificios municipales.

Sobre este punto, todos los grupos de la oposición han decidido en que haya más información y que esta sea compartida. Incluso desde XsP se ha hablado de que el Gobierno debería informar no solo al Gobierno, sino a más ámbitos sociales. También ha advertido sobre la creación de "monopolios insoportables" en torno a estas contrataciones de 'smart city'.

En el caso de Foro, la edil de Hacienda, Ana Braña, ha indicado que no tienen ningún problema en poner encima de la mesa la información, hablarlo e intentar buscar el consenso. Eso sí, ha recalcado que hay pliegos que no pueden ser dictamen de una comisión municipal porque están visados por la Administración estatal o incluso europea.

Sí que ha visto una parte relativa al alumbrado en Gijón en la que se podría buscar consenso. Ha recalcado, eso sí, que se trata de una competencia de Junta de Gobierno, al tiempo que ha recalcado que se está analizando mucho a nivel técnico.

PRIMEROS AUXILIOS

El Pleno, por otro lado, ha aprobado por unanimidad una iniciativa del PP para que el Ayuntamiento impulse en la comunidad educativa cursos de primeros auxilios. Todos los grupos han coincidido en la importancia de formar a los menores, y a la sociedad en general, en este aspecto.

Foro, en este punto, ha llamado la atención, eso sí, en que ya se ofertan este tipo de cursos desde la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y ha adelantado que en la próxima oferta de la Universidad Popular se ofertarán también.

CONVENIOS NOMINATIVOS

En el Pleno, asimismo, se ha aprobado por unanimidad una propuesta de IU para que se garanticen las subvenciones de aquellos convenios nominativos con entidades culturales que han quedado fuera de la prórroga presupuestaria al no ser plurianuales.

La concejala de Hacienda, Ana Braña (Foro), ha destacado que es voluntad del Gobierno local afrontar todos los convenios no contemplados en la citada prórroga "cuanto antes". De hecho, ha recalcado que ya se han puesto en contacto con la mayoría de las entidades.

Ha recalcado, eso sí, que hay una prórroga que decidió la Corporación, no Foro, al tiempo que ha sostenido que no hay entidades de tipo A ni B, sino que algunos se pudieron hacer plurianuales y no se ven afectados. Sobre esta cuestión, varios grupos de la oposición han aludido a los retrasos en el pago de las subvenciones que ponen en riesgo a estas entidades y que obligan, en ocasiones, a tener que suscribir un préstamo para hacer frente a los gastos.

CHEQUE BEBÉ

No ha salido adelante, en cambio, una propuesta del PP para que el Ayuntamiento establezca una línea de ayudas a la natalidad de 3.000 euros. El PSOE, en este caso, ha considerado "frívola" y "no trabajada" la propuesta, mientras que desde IU se ve "absurdo" que alguien vaya a tener hijos porque le den esta ayuda.

En esa misma línea, Foro ha tildado el planteamiento de la iniciativa 'popular' de "simplista" porque en el problema demográfico confluyen varios factores. El PP ha defendido la necesidad de actuar para paliar los malos datos geográficos. La propuesta fue rechazada con los votos a favor del PP, en contra de PSOE, XsP e IU y la abstención de Ciudadanos y Foro.