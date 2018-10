El Pleno censura la gestión económica del Gobierno local

Publicado 15/02/2018 19:08:13 CET

La oposición frena la prórroga del contrato de la Empresa Mixta de Tráfico hasta 2031

GIJÓN, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición han aprobado este jueves en el Pleno, con el único voto en contra del PP, una censura a la gestión económica del Gobierno local, al que le dan un plazo para dar datos acerca de las previsiones de inversiones y los principales datos que conformarán el Plan Económico-Financiero, al que está obligado a presentar por incumplir la regla de gasto.

En este sentido, el portavoz de IU, Aurelio Martín, como propulsor de la iniciativa junto al PSOE, ha opinado que Foro no sabe cómo va a cuadrar los gastos en materia social ni tampoco en personal. A esto ha sumado los compromisos de carácter plurianual que se pueden verse comprometidos, como Plan de Vías, Plan de Movilidad o la nueva Comisaría de Policía Local.

IU quiere saber, con el actual nivel de ingresos, qué compromisos se pueden atender, de cara a establecer prioridades. Ha dejado claro, en este caso, que no pretenden bloquear sino contar con información, pero sin dar "un cheque en blanco"

La edil de Hacienda, Ana Braña (Foro), ha insistido en que no se puede hacer el Plan Económico-Financiero a un mes de saber el remanente del que van a disponer. Al PSOE, por otro lado, le ha preguntado si ve "fantasmas" cuando les acusan de 'juego tramposo' y de ocultar información.

El portavoz socialista, José María Pérez, por su lado, ha insistido en la 'incapacidad' de gestión de Foro y en la 'ocultación' de información. Ha listado, además, una serie de proyectos que acumulan años de retrasos. "No vamos a votar a ciegas sus propuestas", le ha recalcado a Foro.

En el caso del portavoz de XsP, Mario Suárez, este ha criticado una regla de gasto "injusta" y ha culpado a los recortes del Gobierno del empobrecimiento de la población, lo que ha obligado a los ayuntamientos a aumentar el gasto social. Y en respuesta a Foro, ha recalcado que XsP no sucumbe a nada ni se deja llevar por nadie.

El edil 'popular' Pablo González, en su caso, ha apostado por no seguir avanzando en modificaciones presupuestarias hasta no saber en qué va a quedar el Plan Económico-Financiero. Ha advertido, eso sí, de que no pasarán por que el Gobierno local solucione sus problemas subiendo los impuestos.

Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, su portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, se ha sumado a la censura a la gestión económica de Foro y ha enfatizado que pese a la situación del Ayuntamiento, el Gobierno local se dedicó a asumir más compromiso de gastos, y ello sin subir impuestos. Ha apostado, en este caso, por corregir la desviación del gasto de forma consensuada.

PLAN DE VÍAS

Por otro lado, Foro se ha comprometido a convocar la Comisión Especial del Plan de Vías del Consejo Social, pese a que la iniciativa del Grupo Municipal de Ciudadanos, en esta misma línea, no ha salido adelante en el Pleno Municipal.

La proposición contó con el apoyo de Ciudadanos, PP e IU, voto en contra de Foro y la abstención de Xixón Sí Puede (XsP) y PSOE. En este sentido, Sarasola (Cs) se ha quejado de "falta de transparencia" sobre el Plan de Vías, a lo que ha defendido que se informe a la oposición, así como a la sociedad civil, sobre un asunto en el que deberían consensuarse las decisiones, a su juicio.

El edil de Urbanismo, Fernando Couto (Foro), por su lado, no ha visto claro el objeto de la convocatoria de la reunión de esta Comisión, aunque ha dicho no tener problema en informar y escuchar lo que se tenga que decir. Ha incidido, asimismo, en que se trata de un proyecto de importancia "extraordinaria" para Gijón en el que están implicadas tres administraciones -estatal, autonómica y local--. "No hay nada que ocultar", ha reivindicado.

Por parte del resto de grupos se ha enfatizado la necesidad de que esta reunión debe tener un sentido práctico, al tiempo que se ha destacado que preocupa más otras cuestiones como que hayan quedado desiertas las primeras licitaciones del Plan de Vías.

Y mientras que desde XsP se ha querido dar un voto de confianza al haberse logrado por primera vez un acuerdo entre las tres administraciones, PSOE ha remarcado que hasta antes de 2020 no se va a hacer nada, porque lo ya habrá una nueva Corporación local.

EMPRESA MIXTA DE TRÁFICO

Por otro lado, IU ha logrado sacar adelante una proposición para que se paralice la tramitación de la prórroga del contrato de la Empresa Mixta de Tráfico, que Foro quería prolongar hasta 2031, con un compromiso de inversión de 2,25 millones de euros por la parte privada. La iniciativa fue votada a favor por IU, PSOE, XsP, PP y Cs y en contra de Foro.

En este sentido, la mayor parte de la oposición ha conminado al Gobierno local a esperar al Plan de Movilidad, al no entender la urgencia para tramitar este contrato. También se ha hecho alusión a los "multa ORA" como los ha denominado el PP, vehículos que servirán para controlar las plazas de aparcamiento.

Por parte del concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Esteban Aparicio (Foro), se ha desmentido que estos vehículos vayan a sancionar, aunque tengan posibilidad de hacerlo, al tiempo que ha explicado que la idea es que informen sobre las plazas libres disponibles. Además, ha defendido que con esta fórmula se garantizarían los puestos de trabajo, de ahí la urgencia.

También a esta cuestión se ha referido la regidora gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), quien ha apuntado que ella siempre estuvo en contra del 'multamóvil', un sistema que, para ella, suponía una "autentica salida a la caza de la recaudación". Ha defendido, en este sentido, la presencia policial en los controles y "no con cristales tintados, haciendo fotos y persiguiendo al contribuyente". Es por ello, que ha avanzado que no estaré de acuerdo con esas cosas si se plantea la posibilidad sancionadora de estos vehículos de la ORA.

En el Pleno, por otro lado, no ha prosperado la propuesta de XsP de apoyo a la convocatoria internacional de la huelga de mujeres el próximo 8 de marzo. Xixón Sí Puede e IU han votado a favor, mientras que Foro y PP lo han hecho en contra y PSOE y Ciudadanos se han abstenido.

HUELGA DE MUJERES

El debate ha sido polémico a costa de la defensa de una u otra convocatoria de movilización para ese día. La alcaldesa gijonesa, en este punto, ha recalcado que el Consejo de Mujeres de Gijón decidió no formar parte activa de la convocatoria pero sí respetar a las distintas asociaciones que lo conforman. En este caso, ha afeado a XsP su posición "beligerante" en contra de que se leyera en ese día un manifiesto, bajo el lema 'Salarios y Pensiones Dignas'. "No entendí que pretendan amordazar al Consejo de Mujeres", le ha indicado a XsP.

Ante estas declaraciones, la edil de XsP Nuria Rodríguez ha defendido la convocatoria de huelga general frente al paro de dos horas convocado por los sindicatos mayoritarios. Y en respuesta a Moriyón, ha recalcado que otros Consejos de Mujeres en otros concejos ha adoptado una decisión "muy distinta y diferente" y ha recalcado que la lectura del manifiesto puede hacerse en otro día. El PSOE, a este respecto, ha opinado que sería más acertado que el Ayuntamiento dé respaldo a todas las iniciativas y no solo a una.

La Corporación gijonesa, por otro lado, ha dado luz verde, por unanimidad, a la proposición del PP para instar al Gobierno local a elaborar un Plan de Rehabilitación de Fuentes y Lavaderos de Gijón, cuyo coste Foro ha estimado en unos 100.000 euros anuales.

El Pleno, en otro orden de temas, ha aprobado una proposición de Ciudadanos, con el único voto en contra de XsP, para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución Española, a través de actos institucionales, jornadas y talleres. Ciudadanos también ha conseguido que se acepte un ruego para que se elabore un informe que marque los mecanismos para dejar de cobrar la plusvalía cuando no haya incremento patrimonial.